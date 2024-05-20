Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum - Son Dakika
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Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum

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Masumlar Apartmanı ve Kızılcık Şerbeti dizileriyle tanınan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, birçok rahatsızlığı olduğunu söyleyerek detoks kampına katıldı. Abdullah, kampta sıvı diyetine başladığını ve zorlandığını belirtti.

20.05.2024 08:37
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Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Farah Zeynep Abdullah, detoks kampına gitti. Birçok rahatsızlığı olduğunu söyleyen oyuncu, sıvı diyetine başladı.

Instagram hesabından yayınladığı videoda kamptaki sürecinden bahseden Abdullah "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyerek sevenlerini üzdü. Kampın ilk günlerinde çok zorlandığından bahseden oyuncu, "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" ifadelerini kullandı.

Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum

Farah Zeynep Abdullah, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum - Son Dakika
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