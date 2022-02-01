Son Dakika Bergen Haberleri

14:28 Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen vizyon tarihi belli oldu! Bergen filmi ne zaman vizyona girecek merak konusu oldu. Arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bergen ne zaman vizyona girecek?

14:53 Hollandalı yayıncı Anne Frank'ı ihbar eden kişi hakkındaki kitap için özür diledi Hollandalı yayıncı Ambo Anthos, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi soykırımının (Holokost) sembol isimlerinden biri olan Anne Frank ve ailesine Yahudi noter Arnold van den Bergh'in ihanet ettiğini içeren kitap nedeniyle özür diledi.

19:22 Yahudi soykırımı kurbanları İsrail'de törenle anıldı Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı (Holokost) kurbanları için İsrail'de anma töreni düzenlendi.

13:55 Hitler'in Yahudi soykırımından sağ kurtulanlar yaşadıklarını AA'ya anlattı (2) Anadolu Ajansı (AA), II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından toplama ve imha kamplarında işlenen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Yahudi Soykırımı'nın (Holokost) tanıklarıyla konuştu.

11:06 Karadeniz'den nem topladı, İstanbul'a kar bıraktı Norveç Bergen Üniversitesi araştırmacısı iklim bilimci Dr. Ozan Mert Göktürk, çok soğuk olan havanın Karadeniz'den nem toplayarak İstanbul'a yoğun kar bıraktığını söyledi.

10:43 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ocak 2022 Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 10 ton hayalet ağdan temizlendiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Beyşehir Gölü'nde toplam 683 dalış gerçekleştirdik.

14:15 Anne Frank ve ailesini Yahudi noter mi ihbar etti? Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 2. Dünya Savaşı sırasında saklandıklar evde Naziler tarafından yakalanarak toplama kampına gönderilen Anne Frank ve ailesini kimin ihbar ettiği, yapay zeka kullanılarak büyük ölçüde ortaya çıkarıldı.

11:21 YAŞAR İPEK İLE SEREN SERENGİL'İN DAVASINDA SEYHAN SOYLU TANIK OLARAK DİNLENDİ ŞARKICI Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davada SİSİ lakaplı Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi.

11:12 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! NTC Medya tarafından çekimleri gerçekleştirilen 67 kişiyle yapılan röportajların yayınlanacağı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgesel dönemin efsanevi arabesk şarkıcı kadınların hikayelerine ışık tutuyor. Belgeselin bugün yayınlanan ikinci bölümünde; Kibariye, Biricik ve Ümmiye'nin hikayeleri var.

15:20 Arabeskin Aşık Kadınları bu gece Exxen'de başlıyor! İlk hikaye Esengül'ün! NTC Medya tarafından çekimleri gerçekleştirilen 67 kişiyle yapılan röportajların yayınlanacağı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgesel dönemin efsanevi arabesk şarkıcı kadınların hikayelerine ışık tutacak.

09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

08:45 Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

08:02 Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgınında artış devam ederken ünlü isimlerden de peş peşe kötü haberler gelmeye başladı. Enis Arıkan'dan sonra Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı. Oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Nur topu gibi kovid olabilir dendi" notunu yazdı.

23:12 Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgınında artış devam ederken ünlü isimlerden de peş peşe kötü haberler gelmeye başladı. Enis Arıkan'dan sonra Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı. Hastanede oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Nur topu gibi kovid olabilir dendi" notunu yazdı.

21:31 Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı! Bergen filminin çekimlerine tekrar ara verildi Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı. Bu sebeple, daha önce Farah Zeynep Abdullah'ın korona olması nedeniyle setine ara verilen Bergen filminin çekimleri tekrar durdu.

15:12 Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı! Bergen filminin çekimlerine ara verildi Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı. Bu nedenle, daha önce Farah Zeynep Abdullah'ın korona olması nedeniyle setine ara verilen Bergen filminin çekimleri yeniden durdu.

15:12 Beklenen filmin ilk teaserı yayımlandı! 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen'in hayatını birçok farklı yönüyle ele alan Bergen filminin ilk afiş ve teaserı yayımlandı. İşte detaylar...

13:09 "Bergen" filminin ilk tanıtım videosu yayımlandı Boşandığı eşi tarafından 1989 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden arabesk müzik yorumcusu Bergen'in yaşam hikayesini anlatan film, 2022'de izleyiciyle buluşacak.

08:34 Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminden merakla beklenen ilk fragman geldi. Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı film, şubat ayında vizyona girecek.

08:10 Merakla beklenen Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminden merakla beklenen ilk fragman geldi. Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatına dair çekilen filmi şubat ayında vizyona girecek.

17:35 SINIFTA SIKILAN BİBER GAZINDAN ETKİLENEN 6 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki ortaokulda 8'inci sınıf öğrencileri O.A.K. ve Ü.K., yanlarında getirdikleri biber gazını sınıfta sıktı.

14:52 Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminin setinden '25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne özel bir video paylaşıldı.

14:49 Dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip yolcu gemisi Norveç'e doğru yola çıktı Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Tersan Tersanesinin ürettiği 4 gemiden ilki olan, dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip LNG ve batarya Havila Capella'nın, Norveçli Havila Kystruten firmasına teslim edildiği bildirildi.

08:30 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı En son Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyattı. Yeni film projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

14:08 Belçika'da göçmen minibüsüne ateş açıp 2 yaşındaki Mawda'nın ölümüne yol açan polisin cezası indirilerek ertelendi Belçika'da 2018 yılında düzensiz göçmenleri taşıyan minibüse ateş ederek 2 yaşındaki Mawda adlı Iraklı Kürt bebeğin ölümüne neden olan polis memuruna verilen 1 yıl hapis cezası, Temyiz Mahkemesi tarafından 10 aya indirilerek ertelendi.

19:38 Dil ve Edebiyat dergisinin "Yunus Emre Özel Sayısı" okuyucuyla buluştu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisi, Kasım sayısını Yunus Emre'ye ayırdı.

07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi DJ Artz ile romantik bir pozunu paylaştı. Oyuncunun "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

00:03 ABD'de Müslüman öğrenciye "terörist" ithamında bulunan öğretmen açığa alındı NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman öğrencisine "terörist" benzetmesi yapan matematik öğretmeninin açığa alındığı bildirildi.

12:34 YUNANİSTAN YASAĞI KALDIRDI, 'VİKİNG SEA' KUŞADASI'NA İLK SEFERİNİ YAPTI YUNANİSTAN'ın 1 Ekim'de deniz hudut kapısını Kuşadası Limanı'na açmasının ardından Norveç bayraklı 'Viking Sea' isimli kruvaziyer gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilk seferini yaptı.

12:21 Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ege Port Limanı'na Norveç bayraklı 'Viking Sea' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 482 yolcusuyla yanaştı.

12:11 Kuşadası'na Yunanistan üzerinden lüks kruvaziyerle, 482 turist geldi Norveç bayraklı "Viking Sea" isimli lüks kruvaziyer, çoğunluğu ABD vatandaşı 482 yolcusuyla Yunanistan seferinin ardından, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaştı.

09:41 Hey Ricky Martin sana ne oldu? ? Ömür Gedik: Aşkım Ricky Martin ne hale gelmiş bu fotoğrafta!

11:25 ÖZEL ÇOCUKLARIN KAHRAMANI MURAT ÖĞRETMEN İZMİRL'de beden eğitmeni Murat Aygün (46), yıllar önce otizmliler merkezinde eğitmenlik yaparken hiç konuşamayan otizmli bir öğrencinin kendisine 'baba' diye seslenmesi üzerine duygulanıp özel öğrencilerle çalışmaya karar verdi.

14:56 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kilo aldı' haberlerine tepki! En son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından, 'Farah kilo aldı' haberlerine cevap verdi.

13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, konuk olduğu programında hem kadın cinayetlerine karşı olduğunu da hem de şarkıcının annesini öldürmediği için pişman olduğunu söyledi. Bergen'in annesini öldürmek için vuran Serbest, "İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım?" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

12:59 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf! Şarkıcı Bergen'e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest, televizyon programına katıldı. Halis Serbest'in açıklamaları şok etti. İşte detaylar...

09:16 Başrol oyuncuları Bergen filminin okuma provasına başladılar! Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, müziklerini ise usta sanatçı Mazlum Çimen'in üstleneceği filmin okuma provalarından ilk fotoğraflar paylaşıldı.

20:54 Bergen filminin müzikleri Teoman Alpsakarya'ya emanet Bergen'in yaşadığı dramı beyazperdeye serecek olan film dönemin arabesk şarkılarıyla da çok konuşulacak. Filmin müziklerini Teoman Alpsakarya hazırlayacak. İşte detaylar...

12:04 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin turu (17.09.2021) 17 Eylül Pazartesi günü magazin gündeminde neler oldu? Masterchef kadrosu, Aslışah Alkoçlar'ın doğumu, Ebru Şancı'nın dadı isyanı ve daha fazla son dakika magazin haberleri sayfamızda yer almaktadır.

10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Yıllar önce saplantılı eski eşi tarafından öldürülen usta sanatçı Bergen'in hayatı film yapılıyor. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken eski eş Halis Serbest'e de usta oyuncu Erdal Beşikçi can verecek.

08:58 'Bergen' filmi sete hazır Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

06:26 ABD'de İda Kasırgası mağdurları federal yardımların gecikmesinden şikayetçi ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan İda Kasırgası'nın üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi.

16:39 Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Yeşil Yeşilmen ile boşanan Ali Uğur Akbaş için "Selin Ciğerci ile evlenebilir" diyerek herkesi şaşırtan bir yorum yaptı.

12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti Şubat ayında ağlayarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözlerini söyleyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Instagram hesabından takipçilerinin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapan Yeşilmen, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın" ifadelerini kullandı.

16:58 Bergen'i canlandıracak isim belli oldu Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül'de start alacak.

16:18 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah oldu. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi sevenlerine duyurdu.

16:13 Bergen'i canlandıracak oyuncu belli oldu Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde Bergen'i canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Bergen'in ailesi bu duruma ne tepki verdi? İşte detaylar...

17:23 Eğitimin temel felsefi ilkeleri kitaplaştırıldı Eğitime yön veren ilkelerin neler olması gerektiğinin sıklıkla tartışıldığı günümüzde, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri söz konusu tartışmaları felsefi açıdan değerlendirdi.

16:33 Bir adam sonu olmuştu! İşte Acıların Kadını Bergen'in ölümle biten hayatının bilinmeyenleri Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda 30 yıllık kısacık hayatında başarılarıyla adından söz ettiren ve günümüzde de filmi çekilmek istenen Bergen'in hayatının tüm bilinmeyenleri ve aşık olduğu adamın ona yaptıkları anlatıldı.

16:04 Gökçe Bahadır'ın Bergen filminde rol alacağı iddiası Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu, Bergen filminden ayrılmasının ardından oyuncu Gökçe Bahadır'ın yeni başrol olacağı iddia edildi. İddiaların ardından açıklamada bulunan Bahadır, kendisine herhangi bir teklifin gelmediğini, projede olmayacağını söyledi.

08:22 Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım Tatil alışverişi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, "Biraz annemlerin yanına gideceğim, biraz da Ege'yi gezeceğim" dedi.

02:03 Bergen filminde rol alacak mı? İlk kez açıkladı Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Önümüzdeki günlerde tatile çıkacağını söyleyen Gökçe Bahadır, "Önce annemin yanına sonra Ege sahillerine gideceğim" dedi. Bahadır, 'Bergen' adlı filmde Serenay Sarıkaya'nın yerine rol alacağı iddiasına da yanıt verdi. İşte detaylar...

07:43 Halis Serbest: İznim olmadan kimse bu filmi çekemez Eşi Bergen'in önce yüzüne kezzap atan, sonra da şarkıcıyı öldüren Halis Serbest, "Bergen" filminin gündeme gelmesiyle birlikte filmin senaryo ve belgesel kitabının yazarı Ayça Öztorun'a magazinkolik sitesi için konuştu.

20:22 Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Ünlü şarkıcı Bergen'in yüzüne kıskançlık nedeniyle kezzap atan daha sonra Pozantı yolundaki bir restoranda öldüren Halis Serbest, Bergen filminin yapımcılarına tepki gösterdi. Serbest, film için kendisinden izin alınması gerektiğini belirterek, "Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" ifadelerini kullandı.

00:20 Serenay Sarıkaya sütyensiz görüntülendi Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın sütyensiz oluşu gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

19:24 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi Oyunculuk alanındaki başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından leopar desenli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

10:16 Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi - Norveç'te arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi Norveç'in Sotra adasında geniş bir arazide çıkan yangın evlere sıçrarken, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

00:19 Serenay Sarıkaya'dan bir ilk Serenay Sarıkaya, Bvlgari markasının elçisi oldu. Oyuncu, Milano'ya uçtu ve bu davetin ilk etkinliği olan, Milano'nun meşhur La Scala'sında seçkin davetlilerle birlikte büyüleyici bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı. İşte detaylar...