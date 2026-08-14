Bergen, 37 Yıl Sonra Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Bergen, 37 Yıl Sonra Mezarı Başında Anıldı

Bergen, 37 Yıl Sonra Mezarı Başında Anıldı
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Bergen, hayranları tarafından mezarı başında anılarak dualarla ve çiçeklerle anıldı.

Şarkıcı Bergen, ölümünün 37. yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in farklı kentlerden gelen hayranları, sanatçının Akbelen Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Aralarında Almanya'dan da gelenlerin olduğu katılımcılar, sanatçının mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

Sanatçının hayranlarından Emrah Aksu, 1985 yılından bu yana Bergen hayranı olduğunu söyledi. Bugün de hala onun hayranı olduğunu ifade eden Aksu, "Bir yönde de manevi kardeşi sayılırım. Çünkü vurulduktan bir hafta sonra bile kendisini ziyarete geldim. 37 yıldır da senede iki kere olmak üzere her zaman ziyaretine geliyorum. Geleceğim de. Bergen abla sağlığında bir sanatçıdan ziyade çok mütevazı, çok cana yakın, yardımlaşmayı çok seven bir insandı. Yani onu anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor" dedi.

Konuşurken duygulanan Emrah Aksu, "Buraya her geldiğimde gözlerim doluyor. Çünkü kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu ve bana büyük bir iyilik yapmıştı o dönemde, 1988 Çorum konseri öncesinde. O yüzden dolayı, o günden beri de dedim ki kendi kendime, 'Ben Bergen ablayı ömrümün sonuna kadar seveceğim' dedim. Üzülüyorum, insan dayanamıyor. Keşke yaşasaydı. Eğer o yaşasaydı zaten dünya çapında inanılmaz bir yıldız olacaktı" ifadelerini kullandı.

Sanatçının küçük hayranı Miraç Ekti ise "Ben Bergen'e geldim. Bergen'i görmek istiyordum. Şimdi ölüm yıl dönümü, mezarlıkta görmek istedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bergen, 37 Yıl Sonra Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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