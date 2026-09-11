Zara, Manavgat'ta tatilcilerle buluştu; sahnede usta sanatçıları andı - Son Dakika
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Zara, Manavgat'ta tatilcilerle buluştu; sahnede usta sanatçıları andı

Zara, Manavgat\'ta tatilcilerle buluştu; sahnede usta sanatçıları andı
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Türk halk müziği sanatçısı Zara, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çolaklı Turizm Merkezi'nde bir otelde sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde sevilen eserleri seslendiren Zara, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Bergen, Müslüm Gürses ve Volkan Konak'ı şarkılarıyla andı.

?????? Türk halk müziği sanatçısı Zara, Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatilcilerle buluştu.

Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan sanatçı, yaklaşık iki saat süren konserinde sevilen eserlerini seslendirdi.

Konserinde, Türk halk müziğinden Türk pop müziğine kadar farklı türlerde öne çıkan parçaları yorumlayan Zara, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Bergen, Müslüm Gürses ve Volkan Konak'ı da şarkılarıyla andı.

Orhan Gencebay'ın şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşatan Zara, hareketli türkülerle de tatilcileri eğlendirdi. Telefonlarının ışıklarını açarak güzel görüntü oluşturan tatilciler, Zara'nın seslendirdiği eserlere eşlik etti.

Konserin finalinde çocukları sahne önüne davet eden Zara, onlarla birlikte oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Zara, kendisini hayranlarıyla buluşturma imkanı sağlayan Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral'e teşekkür etti.

Otel yönetimi ve Süral de Zara'ya çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara, Manavgat'ta tatilcilerle buluştu; sahnede usta sanatçıları andı - Son Dakika

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