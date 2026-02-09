Emden Limanı\'na Kara Unsurları Ulaştı

ALMANYA'daki Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti" ifadeleri kullanıldı.