Emden Limanı'na Kara Unsurları Ulaştı

09.02.2026 14:29
Milli Savunma Bakanlığı, kara unsurlarının Emden Limanı'ndan Bergen Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini açıkladı.

ALMANYA'daki Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Savunma, Bergen, Dünya, Son Dakika

