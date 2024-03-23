1989 yılında Bergen'i acımasızca öldüren Halis Serbest, 2 yıl önce Bergen filminde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle yapım şirketi dava açtı. Görülen davada karar çıktı.
Eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989'da 6 kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4 Mart 2022'de vizyona giren filmle yeniden gündeme geldi. 'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in filminin gösterimi, Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde iptal edildi. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverlerin tepkisine neden oldu.
Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürüp, filminin yapımcısı Orchestra Content'e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık tazminat davası açtı. Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Orchestra Content'in avukatı Hande Fırat, kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti. Filmde, davacı Halis Serbest'in ismine yer verilmediğini, bu nedenle haksız ve mesnetsiz olduğunu belirttiği davanın reddini istedi. Halis Serbest ise "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Davanın karar duruşmasında bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti - Son Dakika
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay yolu Karakova mevkiinde meydana geldi. Ahmet Düz yönetimindeki otomobil köprü bariyerine çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, üzerlerinde 3,68 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan kişilerin adresleri belirlendi ve hükümlüler gözaltına alındı. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'örgütsel yapılanma kapsamında' tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan bir şahsı yakalamak için çember operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda, 3 ayrı silahlı yağma suçundan 19 yıl cezası bulunan firari jandarma, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Batman Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi. Mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya nedeniyle mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İzdiham nedeniyle trafik tıkanırken, polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Mağaza açılışı iptal edilirken, vatandaşlar saatler sonra dağıtıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Yakalanan şahısların Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık'ta olduğu belirtildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gençlik Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisinin çalışmasıyla bota alınan ceset, Berkhan Oğuz'a (24) ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Oğuz'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?