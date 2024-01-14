Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmesini tiye aldı. Ünlü oyuncu Özgan'a "Yolun açık olsun zeka küpü başkan" diyerek yine iğneleyici göndermede bulundu.

AK PARTİ'DEN İYİ PARTİYE GEÇTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan Kazım Özgan, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin yasaklandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Özgan, AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Özgan'ın ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a "hakaret" suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

"YOLUN AÇIK OLSUN ZEKA KÜPÜ BAŞKAN"

Farah Zeynep Abdullah Özgan'ın İYİ Parti'ye geçtiği haberi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Abdullah "Yolun açık olsun. Bergen filmi için araştırdım bu film şiddet içeriyor deyip Kozan'da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp, filminin reklamı için ünümden faydalanmak istiyor diyen zeka küpü Başkan." sözleriyle Özgan'ı tiye aldı.