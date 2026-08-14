Bergen İçin Anma Töreni

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in çeşitli kentlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret etti.

Mezarın etrafına Bergen'in fotoğraflarını koyan ziyaretçiler, kabire çiçek bıraktı, dua okudu.

Çorum'dan gelen Emrah Aksu, gazetecilere, her yıl mezar başındaki anma programına katıldığını söyledi.

Bergen'in her şeyiyle mükemmel bir insan olduğunu belirten Aksu, "Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kendisini rahmetle anıyoruz. Adının yaşaması, gelecek nesillerin tanıması için elimizden geleni yapacağız. Buraya her geldiğimizde gözlerim doluyor. Kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu ve bana büyük bir iyilik yapmıştı. O günden beri 'Bergen'i ömrümün sonuna kadar seveceğim.' dedim. Keşke yaşasaydı. Yaşasaydı dünya çapında bir yıldız olacaktı. Her şeyiyle mükemmel bir insandı." dedi.

Almanya'dan gelen Yasemin Ekti de çok duygulandığını dile getirerek, "Bergen arabeskin kraliçesi. Onu çok seviyoruz ve yıllardır dinlediğimiz için bugün ziyaretine gelmek istedim. Çocukluğumuz Bergen ile geçti." ifadesini kullandı.

Annesiyle anma programına katılan Miraç Ekti de şarkılarını beğenerek dinlediği Bergen'in mezarı başında dua ettiğini söyledi.???????