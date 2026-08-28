Enes Ünal vitesi 5\'e taktı, takımına turu getirdi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Partizan ile Getafe karşı karşıya geldi. Sırbistan'da oynanan mücadeleyi Partizan 2-1 kazandı ancak ilk maçtan 3-1 kazanan Getafe toplamda 4-3'lük skorla tur atlayan taraf oldu.

ENES ÜNAL TURU GETİRDİ

Ev sahibi ekibi Partizan'ın golleri 53. dakikada Jefferson ve 76. dakikada Kojzek'ten geldi. Getafe'nin tek golü ise 69. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'dan geldi.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

Sezon başında Bournemouth'tan Getafe'ye transfer olan Enes Ünal gollerine yine devam etti. İlk maçta da gol atan Enes Ünal, takımıyla çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti.