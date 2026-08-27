Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ın kura öncesi hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri netleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması için geri sayım sürüyor. 

BEŞİKTAŞ KURAYA 4. TORBADAN KATILACAK

Avrupa Ligi'nde kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monaco’da TSİ 14.00’te yapılacak. Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak.

BEŞİKTAŞ'IN 8 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, dokuzar ekipten oluşan dört farklı torbaya ayrılacak. UEFA'nın 2026/27 sezonu talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Böylece Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura sonucunda belirlenecek. Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilecek iki rakibin biriyle sahasında, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam sekiz maça çıkacak; bunların dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak. Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

1. TORBA

  • Bayer Leverkusen
  • Benfica
  • Juventus
  • Milan
  • Lyon
  • AZ Alkmaar
  • Olympiakos
  • Real Sociedad
  • Marsilya

2. TORBA

  • Ferencvaros
  • Viktoria Plzen
  • Union Saint-Gilloise
  • Dinamo Zagreb
  • Salzburg
  • Celtic
  • Sparta Prag
  • Rennes
  • Anderlecht

3. TORBA

  • Sturm Graz
  • Lech Poznan
  • Crystal Palace
  • Bournemouth
  • Sunderland
  • Celje
  • Jagiellonia Bialystok
  • Omonia
  • Celta Vigo

4. TORBA

  • Hoffenheim
  • BEŞİKTAŞ
  • Torreense
  • Hapoel Beer Sheva
  • NEC Nijmegen
  • OFI Girit
  • Lilleström
  • Levski Sofya
  • Ararat-Armenia

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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