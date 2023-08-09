Bergen filmindeki başarısının ardından Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu olan Bihter'de Bihter rolüne hayat veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınladı.
Başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Farah Zeynep Abdullah, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Oyuncu, Instagram hesabından da bikinisiyle uzanarak verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun kusursuz fiziği görenleri hayran bırakırken paylaşım da beğeni yağmuruna tutuldu.
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart ve Mert Can Tekin'in kadrosunda yer aldığı Bihter filmi bu yıl sonunda Amazon Prime Video'da yayınlanacak.
Son Dakika › Magazin › Farah Zeynep Abdullah, bikinili fotoğrafıyla büyüledi - Son Dakika