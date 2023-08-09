Farah Zeynep Abdullah, bikinili fotoğrafıyla büyüledi - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah, bikinili fotoğrafıyla büyüledi

09.08.2023 13:41

Bergen filmindeki başarısının ardından Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu olan Bihter'de Bihter rolüne hayat veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınladı. Oyuncunun kusursuz fiziği görenleri hayran bırakırken paylaşım da beğeni yağmuruna tutuldu.

Bergen filmindeki başarısının ardından Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu olan Bihter'de Bihter rolüne hayat veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınladı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Farah Zeynep Abdullah, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Oyuncu, Instagram hesabından da bikinisiyle uzanarak verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun kusursuz fiziği görenleri hayran bırakırken paylaşım da beğeni yağmuruna tutuldu.

Bikinisiyle sere serpe uzanarak poz veren Farah Zeynep Abdullah, fiziğiyle büyüledi

BİHTER FİLMİ YIL SONUNDA YAYINLANACAK

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart ve Mert Can Tekin'in kadrosunda yer aldığı Bihter filmi bu yıl sonunda Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

Bikinisiyle sere serpe uzanarak poz veren Farah Zeynep Abdullah, fiziğiyle büyüledi
Bikinisiyle sere serpe uzanarak poz veren Farah Zeynep Abdullah, fiziğiyle büyüledi
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Farah Zeynep Abdullah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah, bikinili fotoğrafıyla büyüledi - Son Dakika


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