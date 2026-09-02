Bergen filminin yapımcısı Çirkin dizisinin fragmanını telif ihlaliyle suçladı - Son Dakika
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Bergen filminin yapımcısı Çirkin dizisinin fragmanını telif ihlaliyle suçladı

Bergen filminin yapımcısı Çirkin dizisinin fragmanını telif ihlaliyle suçladı
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Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content, Star TV'de yayımlanacak Çirkin dizisinin fragmanında filmin sahne kurgusunun birebir kopyalandığını öne sürdü. Yayının durdurulmaması halinde suç duyurusunda bulunulacağı ve tazminat davası açılacağı açıklandı.

(İSTANBUL) - "Bergen" filminin yapımcısı Orchestra Content, Star TV'de yayımlanacak "Çirkin" dizisinin ikinci sezon fragmanında, filme ait sahne kurgusu, çekim planları, ses tasarımı ve atmosferin "birebir kopyalandığını" öne sürdü. Yapım şirketi, söz konusu kullanımın telif hakkı ihlali oluşturduğunu ileri sürerek yayının durdurulmaması halinde suç duyurusunda bulunulacağını ve tazminat davası açılacağını açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı ve arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Bergen'in yaşamını konu alan "Bergen" filminin yapımcısı Orchestra Content tarafından 25 Film imzalı "Çirkin" dizisinin ikinci sezon fragmanına ilişkin açıklama yapıldı.

Şirket adına avukat Onur Şahin tarafından yapılan açıklamada, dizinin tanıtımında "Bergen" filminin fragmanında da kullanılan bir sahne akışının çekim planlarından ses tasarımına kadar kopyalandığı iddia edildi.

AYNI AÇILAR VE AYNI ALKIŞ KULLANILDI İDDİASI

Açıklamada özellikle Bergen'in sahneye çıkmaya hazırlandığı sekansa dikkat çekildi. Bergen'in makyaj masasında hazırlanması, eldivenlerini giymesi, parfümünü sıkması, gözlerinin yakın plan görüntülenmesi, ardından koridorda yürüyerek sahneye çıkması ve kameranın karakterin arkasından seyirciyi görmesiyle tamamlanan sahne akışının "Çirkin" dizisinin fragmanında da aynı biçimde kullanıldığı öne sürüldü.

Orchestra Content, söz konusu sekansın yalnızca benzer görüntülerden oluşmadığını; çekim açıları, sahnelerin sıralaması, ses tasarımı ve oluşturulan atmosfer açısından da "Bergen" filmindeki çalışmayla örtüştüğünü savundu.

Şirket açıklamasında, bu sahnelerin tesadüfi bir görsel benzerlik olmadığı, senaristler tarafından senaryoda ayrıntılı biçimde yazıldığı ve filmin storyboard çalışmasında da yer aldığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu yaratıcı tercihlerin fikri emeğin ürünü olduğu ve telif hakkı kapsamında korunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sahneye çıkışın ardından Bergen'in filmde seslendirdiği şarkının da dizide oyuncu tarafından benzer biçimde seslendirilerek sekansın sürdürüldüğü savunuldu.

"DURDURULMAMASI HALİNDE SUÇ DUYRUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Orchestra Content, iddia edilen kullanımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapım şirketi ve senaristlerin mali ve manevi haklarına yönelik ihlal oluşturduğunu iddia etti.

Açıklamada, söz konusu yayının durdurulmaması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacağını bildirilerek, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesine göre telif haklarına yönelik bazı ihlallerin cezai yaptırıma tabi olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bergen filminin yapımcısı Çirkin dizisinin fragmanını telif ihlaliyle suçladı - Son Dakika

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