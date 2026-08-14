Bergen, 37. ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Bergen, 37. ölüm yıl dönümünde anıldı

Bergen, 37. ölüm yıl dönümünde anıldı
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Arabesk müziğin efsane ismi Bergen, Mersin'deki mezarı başında hayranları tarafından anıldı.

TÜRK arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Bergen, ölümünün 37'nci yıl dönümünde hayranları tarafından Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989'da tabancayla vurularak öldürülen, Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in Akbelen Mezarlığı'ndaki kabrini, farklı kentlerden gelen çok sayıda hayranı ziyaret etti. Hayranları, sanatçının mezarına çiçek bırakarak dua etti.

Bergen'in hayranlarından Emrah Aksu, 1985 yılından bu yana sanatçıyı takip ettiğini belirterek, 37 yıldır yılda iki kez mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Aksu, Bergen'in yalnızca başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda mütevazı, cana yakın ve yardımsever bir insan olduğunu ifade etti. Bergen ile tanışma fırsatı bulduğunu ve sanatçının kendisine büyük bir iyilik yaptığını anlatan Aksu, duygusal anlar yaşadı. Aksu, "Ben 'Bergen ablayı ömrümün sonuna kadar seveceğim' dedim. Üzülüyorum, insan dayanamıyor. Keşke yaşasaydı. Eğer o yaşasaydı zaten dünya çapında inanılmaz bir yıldız olacaktı" dedi.

Bergen'in hayranlarından Miraç Ekti de sanatçının mezarını görmek için geldiğini belirterek, "Bergen'i görmek istiyordum. Şimdi ölüm yıl dönümü, mezarlıkta görmek istedim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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