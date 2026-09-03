"Çirkin" dizisi kriz çıkardı! Farah Zeynep'ten küfürlü mesaj - Son Dakika
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"Çirkin" dizisi kriz çıkardı! Farah Zeynep'ten küfürlü mesaj

"Çirkin" dizisi kriz çıkardı! Farah Zeynep\'ten küfürlü mesaj
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Star TV’de yayımlanan “Çirkin” dizisinin yeni sezon tanıtımındaki bazı sahnelerin “Bergen” filmiyle benzerliği telif tartışmasına yol açtı. “Bergen”in yapımcısı hukuki süreç başlatabileceğini duyururken, dizinin yapım şirketi ihlal iddialarını reddetti. Tartışmaya dahil olan Farah Zeynep Abdullah ise “Göz bandını unutmuşsunuz” göndermesinin ardından küfürlü bir takipçi mesajını paylaştı.

Star TV ekranlarında yayımlanan "Çirkin" dizisinin yeni sezon tanıtımı, 2022 yapımı "Bergen" filmiyle olan benzerliği nedeniyle telif tartışmalarının fitilini ateşledi. İki yapım şirketi arasında ihlal iddiaları ve yalanlamalar peş peşe gelirken, Bergen karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah tartışmalara küfürlü mesajla dahil oldu.

KARE KARE BENZERLİK: KULİSTEN SAHNEYE

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı "Çirkin" dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı, hikayesinden çok görsel diliyle gündem oldu. Dizide "Meryem" karakterini canlandıran Derya Pınar Ak'ın sahneye çıkış hazırlığı, sosyal medyada "Bergen" filmiyle yan yana getirilerek karşılaştırıldı.

Karakterin makyaj masasında hazırlanması, eldivenlerini takması, parfüm sıkması, gözlere yapılan yakın plan ve koridordan geçilerek kameranın arkasından seyircinin görüldüğü sahneye çıkış sekansının, "Bergen" filmindeki akışla neredeyse birebir örtüşmesi dikkat çekti.

YAPIM ŞİRKETLERİ ARASINDA TELİF GERİLİMİ

Benzerliğin sosyal medyada "Bu kadar da tesadüf olur mu?" yorumlarıyla yayılmasının ardından, "Bergen" filminin yapım şirketi Orchestra Content avukatı aracılığıyla resmi bir adım attı. Söz konusu sekansların senaryo aşamasında özel olarak tasarlandığını ve storyboard'a kadar işlendiğini belirten yapım şirketi; ses tasarımı, çekim mantığı ve yaratılan atmosferin kendi çalışmalarından alındığını öne sürdü. Tanıtımın yayından kaldırılmaması halinde telif hakkı ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı ve maddi-manevi tazminat davası açılacağı duyuruldu.

İddiaları reddeden dizinin yapımcısı 25 Film ise durumun bir ihlal olmadığını savundu. Şirket cephesinden yapılan savunmada, gazino kulisinde hazırlanan bir solistin makyaj masasından kalkarak koridordan geçmesi ve sahneye çıkması gibi görüntülerin sinema tarihinde ve Yeşilçam'da defalarca kullanılan "genel anlatım biçimleri" olduğu ifade edildi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN KÜFÜRLÜ MESAJ

İki yapım şirketi arasındaki telif krizine gişe rekorları kıran filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da dahil oldu. Ünlü oyuncu, Çirkin dizisinin tanıtımına Bergen'in yüzündeki izleri gizlemek için kullandığı imaja atıfta bulunarak şu tepkiyi verdi:

“Göz bandını unutmuşsunuz...”

Tepkisini bu mesajla sınırlı tutmayan Abdullah, ardından Instagram hikayesinde bir takipçisinden gelen ve doğrudan “Çalmışlar a*k” ifadelerinin yer aldığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Oyuncu, bu görüntünün üzerine “benzerlikler tamam da” notunu düştü.

Farah Zeynep Abdullah, Magazin, Star Tv, Bergen, Star, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Çirkin' dizisi kriz çıkardı! Farah Zeynep'ten küfürlü mesaj - Son Dakika

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