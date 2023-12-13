Bergen tarafından seslendirilen " Acıların Kadını" şarkısı gibi bir çok şarkının söz yazarı olan Bektaş icra borçları ile gündeme gelmişti.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti. Levent Bektaş'ın ünlü isimlerin seslendirdiği;

'Acıların Kadını', 'Acıların Çocuğu', 'Bırakın Gitsin, 'Kalbe Söz Geçmiyor', 'Canım Efendim', 'Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki', 'Yıllar Utansın', 'Bulursun Beni' gibi çok sayıda eseri bulunuyordu.

İcraya verilmişti

Levent Bektaş, sahibi olduğu yerel radyo Gözde FM'de çalınan şarkılarına telif hakkı vermediği gerekçesiyle icraya verilmişti.