 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti

Bergen tarafından seslendirilen 'Acıların Kadını' şarkısı gibi birçok şarkının söz yazarı olan Levent Bektaş, icra borçlarıyla gündeme gelmişti. Bektaş, sahibi olduğu yerel radyo Gözde FM'de çalınan şarkılarına telif hakkı vermediği gerekçesiyle icraya verilmişti.

Ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti
13.12.2023 - 17:15,  Güncelleme: 17:18
Abone Ol

Bergen tarafından seslendirilen " Acıların Kadını" şarkısı gibi bir çok şarkının söz yazarı olan Bektaş icra borçları ile gündeme gelmişti.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti. Levent Bektaş'ın ünlü isimlerin seslendirdiği;

'Acıların Kadını', 'Acıların Çocuğu', 'Bırakın Gitsin, 'Kalbe Söz Geçmiyor', 'Canım Efendim', 'Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki', 'Yıllar Utansın', 'Bulursun Beni' gibi çok sayıda eseri bulunuyordu.

İcraya verilmişti

Levent Bektaş, sahibi olduğu yerel radyo Gözde FM'de çalınan şarkılarına telif hakkı vermediği gerekçesiyle icraya verilmişti.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Levent Bektaş, Bergen, Ünlüler, Ölüm, Hukuk, Müzik, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti - Son Dakika


17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03
İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?

Son Dakika
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:15:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement