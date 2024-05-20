Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti

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Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası gerilim tavan yaptı, yumruklar havada uçuştu. 1-0'lık galibiyeti kutlamak isteyen Fenerbahçeliler sahanın ortasında bayrak açarken, söz konusu kutlamaya müdahale etmek isteyen Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran yumruklu saldırıya uğradı.

ALİ KOÇ RAMS PARK'A GELDİ

Maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki bir grupla RAMS Park'a gitti. Futbolcularla birlikte yeniden sahaya girdi.

STADYUMDA SON SES MÜZİK AÇILDI

RAMS Park Stadı yönetimi, henüz tribünleri terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

STAT SORUMLUSUNA YUMRUKLU SALDIRI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı. Görüntülerde Çelikkıran'a yumruk atanlardan birinin İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal olduğu görülürken; Hulusi Belgü de Çelikkıran'ın saçını çekti.

STAT SORUMLUSUNA YUMRUKLU SALDIRI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı.

EMRE KARTAL TARAFINDAN DEFALARCA YUMRUKLANDI

Karşılıklı itişmelerin yaşandığı gerginlikte Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından darp edildi.