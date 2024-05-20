Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası gerilim tavan yaptı, yumruklar havada uçuştu. 1-0'lık galibiyeti kutlamak isteyen Fenerbahçeliler sahanın ortasında bayrak açarken, söz konusu kutlamaya müdahale etmek isteyen Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran yumruklu saldırıya uğradı.
Maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki bir grupla RAMS Park'a gitti. Futbolcularla birlikte yeniden sahaya girdi.
RAMS Park Stadı yönetimi, henüz tribünleri terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı. Görüntülerde Çelikkıran'a yumruk atanlardan birinin İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal olduğu görülürken; Hulusi Belgü de Çelikkıran'ın saçını çekti.
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı.
Karşılıklı itişmelerin yaşandığı gerginlikte Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından darp edildi.
Son Dakika › Spor › Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti - Son Dakika
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