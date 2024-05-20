Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt - Son Dakika
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Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından gece yarısı açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in Yüreğin yetiyorsa gel buradayım çağrısına yanıt veren Koç, "Bana meydan mı okuyor, düelloya mı çağırıyor. 2 senedir düelloya, tartışmaya çağırıyoruz. Düello da değil. Tartışalım. İnsanlar, iki başkanın gerçek kimliğini, mertliğini, dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Uykusu kaçmasın. Öyle diyorsa, istediği TV kanalına, GSTV dahil çıkmaya hazırım" dedi.

20.05.2024 08:07  Güncelleme: 08:21
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Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçın yankıları sürüyor. Maç sonunda ezeli rakibinin sahasında kutlama yapan Fenerbahçe Başlanı Ali Koç'tan gece yarısı çok konuşulacak da bir açıklama geldi.

"SERİLERİNİ BOZDUK"

Galibiyeti değerlendiren Koç, "Fenerbahçe camiasına, 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namağlup serilerini bozduk, o değil ondan da öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun" dedi.

"GSTV DAHİL ÇIKMAYA HAZIRIM"

Diğer derbi galibiyetlerini de değerlendiren başkan, "Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biz sistemi yenemedik. Taraftara şunu söylüyorum; az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya... Az kaldı. Bu sistem bu şekilde gidemez. Süper Kupa'ya neden yabancı hakem istediğimizi, bu şartlarda çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada. Bana meydan mı okuyor, düelloya mı çağırıyor. 2 senedir düelloya, tartışmaya çağırıyoruz. Düello da değil. Tartışalım. İnsanlar, iki başkanın gerçek kimliğini, mertliğini, dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Uykusu kaçmasın. Öyle diyorsa, istediği TV kanalına, GSTV dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. İki senedir bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın. Kinayeli konuşmayın. Bu kulüp bir maç kazandığında, sadece Fenerbahçe değil, son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz neysek oyuz. Bir gün öyle bir gün böyle adamlar değiliz. Biz bir çizgide yürüyoruz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkanın cesaretlenmesine çok sevindim. Bu galibiyet kadar olmasa da çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. En kısa zamanda bu çağrısının arkasında dursun Sayın Dursun Özbek. İstediği mecrada, önümüzdeki 5 gece, 5 gece diyorum çünkü lig bitiyor, biz hazırız. Biz heyecanlıyız." dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'in 'Delikanlıysa gel' çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt - Son Dakika
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