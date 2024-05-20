Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor

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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, davetli olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Siyah tül bir elbise giyen ve saçlarını açık bırakan oyuncunun tarzı hiç beğenilmedi.

20.05.2024 08:09  Güncelleme: 08:32
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Bu yıl 77. düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk oyunculardan Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Pınar Deniz ve Özge Özacar boy gösterdi. Kırmızı halıda siyah tül elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz'i tarzı eleştiri yağmuruna tutuldu.

"GÖZLERİM KANADI"

Pinema Film'in davetlisi olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katılan ve dizi etkinliğine katılan Dilan Çiçek Deniz, göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül bir elbise tercih etti. Uzun saten eteğinin altına siyah bot tercih eden oyuncunun saçlarını dağınık şekilde açık bırakması da hiç beğenilmedi. Kısa sürede tarzıyla gündem olan Deniz için "Güzel kız ne yapmış gözlerim kanadı" yorumu yapıldı.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in tarzı ve gelen yorumlar...

Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor

Dilan Çiçek Deniz, Film Festivali, Dizi, Söz, Ünlüler, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor - Son Dakika
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