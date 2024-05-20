Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor

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Görüntü de Fransızların pilotla ilgili iddiası da çok konuşulacak

Bu yıl 77. düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk oyunculardan Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Pınar Deniz ve Özge Özacar boy gösterdi. Kırmızı halıda siyah tül elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz'i tarzı eleştiri yağmuruna tutuldu.

"GÖZLERİM KANADI"

Pinema Film'in davetlisi olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katılan ve dizi etkinliğine katılan Dilan Çiçek Deniz, göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül bir elbise tercih etti. Uzun saten eteğinin altına siyah bot tercih eden oyuncunun saçlarını dağınık şekilde açık bırakması da hiç beğenilmedi. Kısa sürede tarzıyla gündem olan Deniz için "Güzel kız ne yapmış gözlerim kanadı" yorumu yapıldı.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in tarzı ve gelen yorumlar...