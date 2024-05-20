İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

Gürkan Güveniç:

daha önce bir dron gündüz vakitlerinde düşen helikopterin yakınından kaçan biri yada birilerini kaydediyor yer aslında belliydi ama ilk anda bulunmalarını istemediler ...diğer iki helikopter neden yardıma gitmedi ... çok soru var çoookkk