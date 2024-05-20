İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahyan'ın ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

20.05.2024 09:01  Güncelleme: 09:18
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahyan, Azerbaycan ziyareti dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybetti.

HELİKOPTER YANGIN SONUCU KÜLE DÖNDÜ

İran devlet televizyonu ölüm haberini doğrularken, kaza sırasında helikopterin tamamen küle döndüğü ifade edildi. Dağlık araziden geçerken kaybolan ve yeri Türkiye'den gönderilen Akıncı İHA tarafından tespit edilen helikopterde 8 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

ŞİMDİ NE OLACAK?

İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 131. maddesine göre, cumhurbaşkanının görevi başında ölmesi halinde, tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen İran Dini Lideri Hamaney'in onayıyla cumhurbaşkanı birinci yardımcısı görevi devralacak.

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, meclis başkanı ve yargı başkanından oluşan bir konsey, en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için bir seçim düzenlemek zorunda. Mevcut takvime göre ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2025 yılında yapılması planlanıyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

Helikopter, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cihan CANKAYA: Israilin gücü 27 26 Yanıtla
    İbrahim ozturk: aynen öyle 11 6 Ahmet Kurtoglu: katılıyorum ama çok üzüldüm bu olaya 1 2
  • Gürkan Güveniç: daha önce bir dron gündüz vakitlerinde düşen helikopterin yakınından kaçan biri yada birilerini kaydediyor yer aslında belliydi ama ilk anda bulunmalarını istemediler ...diğer iki helikopter neden yardıma gitmedi ... çok soru var çoookkk 11 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: koskoca cumhurbaşkanının helikopterine bakın kaç yıllık nerdeyse dökülüyor . parasızlıklı tasarrufmu anlamadım ama sonucu ölüm oldu . 9 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Teknoloji güçü böyle bir şey bam 2 3 Yanıtla
  • rıdvan öztürk: İsrail sadece bölge için değil, dünya içinde büyük bir tehdit ve tehlikedir. Bölgedeki irili ufaklı tüm devletlerin Nato benzeri bir yapılanmaya gitmesi şarttır. Yoksa yakında hiç bir devlet kalmaz.. 3 0 Yanıtla
  • ilyas babur: buradaki adamın İran'ın cumhurbaşkanı reisi olduğuna hiç inanmadım, bambaşka biri. 3 0 Yanıtla
  • ilyas babur: adam zaten ipe gidiyor gibi üzgün baksana, bu o adam değil kesinlikle. 3 0 Yanıtla
    Polat Alemdar: Ne diyon dayı 2 1
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