Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi

Geniş Video İzle

Antalya'da Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçak, ön tekeri patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı. Uçaktaki 190 kişi tahliye edildi.

09.05.2024 12:16  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından bugün de Corendon Havayolları'nın Köln - Alanya Gazipaşa seferini yapan 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Yolcu ve mürettebattan oluşan 190 kişi ise uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

2 GÜN ART ARDA UÇAK KAZASI

2 gün üst üste denk gelen uçak kazası haberleri yürekleri ağza getirdi. Dün, İstanbul Havalimanı'nda ABD merkezli kargo şirketine ait kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmış ölen ve yaralananın olmadığı olayda faciadan kıl payı dönülmüştü.

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Bugün de Corendon Havayolları'nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln – Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Havalimanı ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ve olası bir yangın riskine karşı alarma geçildi.

Antalya'da bir yolcu uçağı ön dikme üzerine indi! Yolcular tahliye edildi

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yolcular uçaktan tahliye edilmeye başlandı. Korkutan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

BAKANLIK KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Antalya\'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi

Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halit kamil Göker: Allah Allah bu ne iştir ya israilmi yaptırıyor acaba diyesim var Allah korusun ülkemizi 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Dün İstanbul bugün antalya siber saldırı olabilirmi geçmiş olsun 3 5 Yanıtla
  • Sevket Ozek: gövde üzerine iniş trendi başladı. Birinin başına bir şey gelmeden Sorunun kaynağını bulurlar diye umuyorum 0 2 Yanıtla

12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:43:55. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement