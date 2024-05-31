Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası\'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı

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1944'te kurulan Yapı ve Kredi Bankası'ndaki Koç Holding hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışıyla ilgili ön görüşmeler sonlandırıldı.

"GÖRÜŞMELERDE SONUCA ULAŞILAMADI"

Koç Holding, görüşmelerde yaşanan gelişme üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderdi. Holdingin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir."