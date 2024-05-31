Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası\'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı

1944'te kurulan Yapı ve Kredi Bankası'ndaki Koç Holding hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışıyla ilgili ön görüşmeler sonlandırıldı.
Koç Holding, görüşmelerde yaşanan gelişme üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderdi. Holdingin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir."
Koç Holding Yapı Kredi Bankası'nın satılacağı yönündeki haberler üzerine 21 Mayıs'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada hisse satışlarıyla ilgili ön görüşmelerin sürdüğünü ancak konu hakkında açıklama yapmayı gerektirecek bir ilerleme olmadığını belirtmişti.
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