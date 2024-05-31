Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak - Son Dakika
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Dünya

Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak

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Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, emniyet kemeri uyarı sisteminde oluşan arıza nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağırma kararı aldı.

31.05.2024 19:15  Güncelleme: 19:46
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağıracağı bildirildi.

EMNİYET KEMERİ UYARI SİSTEMİNDE ARIZA

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı aktarıldı. Açıklamada, toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle çağrılacağı bildirildi.

YARALANMA RİSKİ ARTACAK

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeyebileceği belirtilen açıklamada, bu nedenle söz konusu araçların federal güvenlik koşullarına uymadığı kaydedildi. Açıklamada, sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma riskinin artacağı belirtildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILACAK

Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı anlatılan açıklamada, bunun dağıtımına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.

Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
Kaynak: AA

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak - Son Dakika
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