Netanyahu, Fas\'tan özür diledi

Politika

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Fransız kanalına verdiği röportajda Batı Sahra'yı Fas'ın egemenliğinde göstermeyen harita kullanmasının ardından Fas'tan özür diledi.

FAS VE İSRAİL ARASINDA HARİTA KRİZİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransız televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika haritası kullandı. Ancak Netanyahu'nun Batı Sahra'yı Fas'tan ayrı gösteren bir harita kullanması İsrail-Fas ilişkilerinde bir krize neden oldu.

"İSRAİL'İN BU KONUDAKİ POLİTİKASI VE KARARI DEĞİŞMEZ"

Netanyahu'nun neden olduğu "harita krizini" ardından İsrail Başbakanlığından açıklama geldi. Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Netanyahu Başbakanlığındaki İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini resmi olarak 2023 yılında tanımıştır. İsrail'in bu konudaki politikası ve kararı değişmez." ifadeleri kullanıldı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Hassan Kaabia tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Bu teknik hata için de özür dileriz. Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail hükümeti Fas Krallığı'nın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini tanımış ve röportajda yanlışlıkla sunulan harita da dahil olmak üzere ofisindeki tüm resmi haritalar buna göre düzeltilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BATI SAHRA ANLAŞMAZLIĞI

Batı Sahra anlaşmazlığı, İspanya'nın sömürge topraklarından çekildiği, Fas ile Cezayir destekli Polisario Cephesi arasındaki 15 yıllık savaşa yol açtığı 1975'lere dayanıyor. Fas, Batı Sahra'nın yüzde 80'ini kontrol ediyor. Öte yandan Fas ve İsrail ilişkilerini 2020 yılının Aralık ayında normalleştirmeye başlamıştı.