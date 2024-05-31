Düzce\'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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Düzce'de vatandaşlar ormanlık alanda gördükleri ceset sonrası durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın kimliğinin ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için cansız bedeni hastaneye kaldırdı.

40 YAŞLARINDA BİR ERKEK

Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemede 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.