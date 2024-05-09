Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede bahsi geçen aracın görüntüleri ortaya çıktı. Aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracın plakası, gişe geçiş bilgileri ve kullanıcılarının tespit edilmesi talep edildi. Tetikçi cinayet sonrası çakarlı araçla bırakıldı ve baş döndüren bir güzergah izlendi.

09.05.2024 09:53  Güncelleme: 10:01
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden "Audi marka" olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel'in kullandığı aracın "çakarlı" olduğu görüldü.

TETİKÇİYİ TAŞIYAN ARAÇ YILDIRIM'IN MAKAM ARACI OLARAK KULLANILMIŞ

Odatv'nin haberinde, bahsi geçen 06 AT 5021 plakalı çakarlı aracın içinden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın indiği görüldü. Yıldırım'ın, daha önce çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan birçok paylaşımda söz konusu makam aracıyla pek çok yere gittiği yer aldı.

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde geçen çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı

ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİNE TAKILDI

T24'ün haberi göre, Aracın "çakar" açık haldeki görüntüsü, tetikçinin İstanbul'a bırakılmasının ardından Demirbaş ve Yüksel'in Ankara istikametine dönüşleri sonrasında Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Hakkında, daha önce işlediği suçlar nedeniyle yakalama kararı bulunan tetikçi Özyağcı'yı İstanbul'dan Ankara'ya Transporter marka araçla iki özel harekât polisinin getirdiği ortaya çıkmıştı.

Polislerin kullandığı aracın Ankara'ya gelişi sırasında trafik kontrolüne takıldığı ancak aracı kullanan Aşkın Mert Gelenbey isimli polisin kimlik kartını göstererek tetikçiyi yakalanmaktan kurtardığı anlaşılmıştı. Söz konusu "çakarlı ve tahsisli" aracın ise tetikçinin kaçırılmasında kullanıldığının tespit edilmesinin ardından başka kişilere devredildiği öne sürülüyor.

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde geçen 'Audi' marka' aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
Plaka Tanıma Sistemi'ne takılan çakarlı araç

AYŞE ATEŞ'TEN "ARAÇ ARAŞTIRILSIN" TALEBİ

Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in iddianamede yer verilmeyen ifadesinde de bu aracın plakasının 06 AT 5021 olduğunu ve koruma tahsisi bulunduğunu belirterek, "Aracın kim adına kayıtlı olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, olay tarihi, öncesi, olay günü ve olay sonrası, gişe geçiş bilgileri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) geçiş güzergâhlarının, o tarihlerdeki kullanıcısının, bu araçta kimlerin yer aldığının tespit edilmesini ve bu şahısların diğer şüpheli şahıslar ile baz istasyonu karşılaştırması yapılmak suretiyle tespit edilmesini talep ediyorum" dediği ortaya çıktı.

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde geçen 'Audi' marka' aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
Demirbaş ve Yüksel, tetikçiyi indirdikten sonra yemek yedikleri restorandan çıkıyor

TETİKÇİ CİNAYET SONRASI ÇAKARLI ARAÇLA BIRAKILDI

İddianamede de yer verilen görüntü inceleme tutanağına göre söz konusu aracın, cinayetin işlendiği 30 Aralık günü akşam saat 18.34'te Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı İstikametine gittiği görüldü. Aynı araç 13 dakika sonra saat 18.47'de, tetikçinin, iddianamede azmettirici olarak görünen eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından cinayet sonrası ilk olarak bırakıldığı ve Gölbaşı'ndaki çiftliğe giden yol üzerinde bulunan köpek üretim çiftliği kamerasına takıldı. Buradan Aytaç Ataç'ın sahibi olduğu çiftliğe giderek tetikçiyi alan, ön koltuğunda Tolgahan Demirbaş, şoför koltuğunda ise Emre Yüksel'in bulunduğu ancak arka kısmın görülemediği araç daha sonra İstanbul istikametine doğru devam etti.

KAMERALARIN OLMADIĞI YERDE İNDİRİLDİ

Demirbaş ve Yüksel'in telefon sinyal kayıtları ile de örtüşen PTS görüntülerine göre araç, Bolu'yu geçerek Düzce'ye geldi. Bu sıralarda, tetikçiyi olay yerine getiren kurye Vedat Balkaya'nın Kocaeli gişelerde yakalandığına ilişkin bilgi basına düştü. Arka koltuğunda tetikçinin bulunduğu değerlendirilen Yüksel ve Demirbaş'ın kullandığı araç da bu nedenle saat 22.00 sıralarında Bolu'ya döndü ve tetikçi Özyağcı burada kameraların olmadığı bir yerde indirildi.

BAŞ DÖNDÜREN GÜZERGAH

Bolu'da geçici olarak tetikçiyi indiren ve burada bir restoranda yemek yiyen Demirbaş ve Yüksel, daha sonra 23.35 sularında tekrar İstanbul yönüne hareket etti ve Kurtköy'deki bir otelde konakladı. Ancak iddianamede, aracın PTS'ye takılan görüntüleri yerine ikilinin Kurtköy'de kaldığı otele ait ve araç plakasının okunmadığı görüntülerden bahsedildi.

Geceyi Kurtköy'deki otelde geçiren Demirbaş ve Yüksel, sabah saatlerinde tekrar Ankara istikametine doğru yola çıktı ve 11.15 sularında Bolu'ya geldi. Tetikçiyi geçici olarak bıraktıkları Bolu'dan bir kez daha alan ikili, daha sonra bir kez daha İstanbul yönüne döndü ve saat 13.15 sularında bir kez daha Pendik'e gelerek yine kameraların bulunmadığı bir alanda tetikçiyi bıraktı ve 13.45 itibarıyla Ankara istikametine döndü. Aracın çakarlarının yandığı görüntü de bu esnada PTS kameralarına takıldı.

Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı

Ahmet Yiğit Yıldırım, Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş, İstanbul, Ankara, Audi, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bilgehan Göktürk: Adalet neden tam bağımsız olmalıdır sorusunun tam da cevabı haberin tedaylarında görülüyor.Bağımsız bir adalet olsaydı.Kimse kolay kolay suç işleyemez.Makamlarına ve arkasındakilere güvenerek... 15 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Bir adalet var oda bizim komşu adalet hanım 9 1 Yanıtla
  • ahmet bayrak: İnsan def-i hacet eyler sonra malum yerini temizler. Bunlar yaptıktan sonra üstüne oturmuşlar. :) 0 0 Yanıtla

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