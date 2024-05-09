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Ekonomi

Altın ve dolar güne nasıl başladı

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Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 400 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 2 bin 395 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,3 yükselişle başlamasının saat 10.30 itibarıyla 2 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 930 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 primle 2 bin 314 dolardan işlem görüyor.

09.05.2024 10:27  Güncelleme: 11:00
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Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 400 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 2 bin 395 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,3 yükselişle başlamasının saat 10.30 itibarıyla 2 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 930 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 314 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 primle 2 bin 314 dolardan işlem görüyor. ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

BUGÜN GÖZLER TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN'IN ENFLASYON RAPORU SUNUMUNDA

Bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2750 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2506'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,2750'den, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,7210, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 40,3550'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 105,6 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklenmeye devam ederken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Altın ve dolar güne nasıl başladı
Kaynak: AA

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