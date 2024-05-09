Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü - Son Dakika
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Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü

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Brezilya'da etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken, bir yolun ortasında oluşan çukur vatandaşların tepkisini çekti. Bu çukurun haberini yapan bir muhabir ve kameraman canlı yayın esnasında bir bisiklet sürücüsünün çukura düşüşünü kayda aldı. Ayrıca sel felaketi nedeniyle Rio Grande do Sul eyaletindeki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı ve uçuşlar askıya alındı.

09.05.2024 11:06
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Brezilya'da yolun ortasında açılan çukur için canlı yayın yapan haber ekibi, bisikleti bir adamın çukura düşüşünü kayda aldı.

Brezilya'da etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Ülkede selin oluşturduğu hasarı giderme çalışmaları sürerken, şiddetli yağışlar nedeniyle bir yolda oluşan çukur vatandaşların tepkisini çekti.

KAZAYA CANLI YAYINDA YAKALANDI

Açılan çukurun haberini yapan bir muhabir ve kameraman canlı yayın esnasında ilginç bir kazayı kayda aldı. Yayın esnasında bir bisiklet sürücüsü yolda açılan çukura düşerken görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.

HAVALİMANI SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan Rio Grande do Sul eyaletinde hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti.

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