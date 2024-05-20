İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek - Son Dakika
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Dünya

İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek

İran'da helikopter kazası geçiren ve saatlerdir ulaşılamayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi durumunda yerine geçecek isim belli oldu. Yeni seçimler yapılana dek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Mokhber görevi devralacak.

20.05.2024 04:59
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İran'da helikopter kazası geçiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den kötü bir haber gelmesi durumunda yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Mokhber gelecek.

İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek

İRAN'DA HELİKOPTER KAZASI

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte baraj açılışı gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzeyi taşıyan helikopter kaza yaptı. Reisi ve yanındakilerden saatlerdir haber alınamıyor.

İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek

Bölgede arama kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında devam ederken, Reisi'nin hayatını kaybetmesi durumunda yeni Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oldu.

İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek

REİSİ HAYATINI KAYBEDERSE YERİNE YARDIMCISI MOKHBER GEÇECEK

Reisi'den gelecek kötü bir haber durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dezful doğumlu Muhammed Mokhber yeni Cumhurbaşkanı olacak. İran'da Cumhurbaşkanı 4 yılda bir seçiliyor.

İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Mokhber

REİSİ'NİN DÜŞEN HELİKOPTERİ

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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Son Dakika Dünya İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek - Son Dakika
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