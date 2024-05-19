İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme

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Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, derbi zaferinin ardından Icardi'ye gönderme de bulundu. İrfan Can, Arjantinli yıldızın uyku sevincini yaptığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

19.05.2024 22:40
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerden peşpeşe göndermeler geldi.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. İrfan Can, son dönemde Icardi'nin yaptığı uyku sevinci yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;

İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme

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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme - Son Dakika
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