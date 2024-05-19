İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme

Spor

Bu haftayı da boş geçmedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerden peşpeşe göndermeler geldi.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. İrfan Can, son dönemde Icardi'nin yaptığı uyku sevinci yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;