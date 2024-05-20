Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor - Son Dakika
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Dünya

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi arıyor

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA İran semalarında uçuş yapıyor. Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüz binlerce kişi takip ediyor.

20.05.2024 02:02
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Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazını bulmak için İran semalarında uçuş yapıyor.

AKINCI İHA, HELİKOPTERİN ENKAZINI ARIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi. Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor

AKINCI İHA'NIN UÇUŞUNA BÜYÜK İLGİ

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor. Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor

REİSİ'NİN DÜŞEN HELİKOPTERİ

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor

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Son Dakika Dünya Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor - Son Dakika
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