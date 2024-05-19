İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışı yapan, dönüş yolunda ise helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yanında bulunan 2 kişiyle irtibat kuruldu. Yoğun sisin arama çalışmalarına engel olduğu bölgede helikoptere ulaşma çabaları sürerken, kazazede 2 kişiyle kurulan iletişim kameraya yansıdı.

19.05.2024 22:48  Güncelleme: 23:24
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Mansuri, olaya ilişkin bilgi verdi. İran- Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış töreni sonrasında ülkeye dönüşünde Reisi'nin konvoyunda 3 helikopterin olduğunu kaydeden Mansuri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiğini ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığını belirtti.

2 KİŞİYLE BİRKAÇ KEZ TELEFON İRTİBATI KURULDU

Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi." dedi. Aramaların 2 kilometre çapındaki alanda sürdüğünü aktaran Mansuri, yağmur ve sis kaynaklı hava şartları ile bölgenin zor koşullarının çalışmaları yavaşlattığını ifade etti.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurdu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

İran\'da Cumhurbaşkanı Reisi\'nin düşen helikopteriyle ilk temas
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ibrahim kocapinar: Aklıma rahmetli Musin Yazıcıoğlu geldi. Nur içinde yatsın. 47 2 Yanıtla
  • ersen temel: bölge kurtulur bu zaralidan 7 3 Yanıtla

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