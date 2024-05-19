Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız - Son Dakika
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Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İran'ın talebi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine destek vereceğini açıkladı.

19.05.2024 20:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında İran'ın talebi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine destek vereceğini açıkladı.

İran Devlet televizyonu, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

Türkiye'den İran'a 'geçmiş olsun' mesajı: Kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."

Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

DIŞİŞLERİ'NDEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Türkiye'den İran'a 'geçmiş olsun' mesajı: Kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

TÜRKİYE'DEN İRAN'A ARAMA-KURTARMA DESTEĞİ

İranlı yetkililerden yardım talebinin geldiği de bildirilirken "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den İran'a 'geçmiş olsun' mesajı: Kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi. İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurguladı.

Türkiye'den İran'a 'geçmiş olsun' mesajı: Kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

HELİKOPTERİN İÇİNDE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA VAR

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

Tahran, yardım için Ankara\'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

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Son Dakika Dünya Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız - Son Dakika

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