Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

Spor

Bu haftayı da boş geçmedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasından ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, derbi zaferinin ardındanyönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Statta kısa süreli gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE, SAHADA KUTLAMA YAPMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ali Koç ile birlikte, tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, Rams Park zeminine gelip sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme gitti. Kanarya, zaferini burada kutlamalarken, Galatasaraylı yöneticiler de sahaya girdi. İki grup arasında gerginlik çıktı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı.

KOÇ, BAKİ'Yİ FIRÇALADI

Gerginlik esnasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,kendi yönetici Selahattin Baki'ye de tepki gösterdi ve sakinleştirmek için yakasına yapıştı. Ali Koç, Baki'ye "Sana sus dediğimde susacaksın" sözleriyle serzenişte bulundu.

"DAYAK YİYECEKSİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile gerginlik yaşadı. Koç, Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" ifadesini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan gerginliğin ardından futbolcuları ve yönetici arkadaşlarını topladı ve soyunma odası koridoruna girdi. Ali Koç daha sonra "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." diyerek stattan ayrıldı.