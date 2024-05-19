Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
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Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Galatasaray maçı sonrası Rams Park çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. O sırada bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi. Koç, Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" ifadesini kullandı. Ali Koç'un kendi yöneticisi Selahattin Baki'yi fırçaladığı da gözlerden kaçmadı.

19.05.2024 23:12  Güncelleme: 23:48
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasından ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, derbi zaferinin ardındanyönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Statta kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

FENERBAHÇE, SAHADA KUTLAMA YAPMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ali Koç ile birlikte, tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, Rams Park zeminine gelip sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme gitti. Kanarya, zaferini burada kutlamalarken, Galatasaraylı yöneticiler de sahaya girdi. İki grup arasında gerginlik çıktı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

KOÇ, BAKİ'Yİ FIRÇALADI

Gerginlik esnasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,kendi yönetici Selahattin Baki'ye de tepki gösterdi ve sakinleştirmek için yakasına yapıştı. Ali Koç, Baki'ye "Sana sus dediğimde susacaksın" sözleriyle serzenişte bulundu.

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

"DAYAK YİYECEKSİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile gerginlik yaşadı. Koç, Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" ifadesini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan gerginliğin ardından futbolcuları ve yönetici arkadaşlarını topladı ve soyunma odası koridoruna girdi. Ali Koç daha sonra "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." diyerek stattan ayrıldı.

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Son Dakika Spor Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Fenerbahçe taraftarına sormak lazım. 6 yıllık başarısızlığın hesabını Ali Koça soracak mısınız yoksa bir maçlık mutluluk hepsini silip geçti mi. Tamam pratik düşünürsek insan elindekilerle yetiinp mutlu olmayı bilmeli ama rakibiniz haftaya kupayı kaldıracak. şampiyonlar ligine direkt katılacak. Kendinize bakın 15 yıldır şampiyonlar ligine gidememişsiniz, 11 yıldır lig şampiyonu olamamışsınız. İnsan kahrolur bee. Siz kahrolmayın bu galibiyeti kutlayın. 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
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