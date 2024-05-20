İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, Doğu Azerbaycan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Düşen helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenilirken İran Kriz Komitesi acil kodla toplandı. Ekipler helikopter enkazına ulaşmaya çalışırken bölgede hakim olan sis nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Öte yandan helikopterdeki 2 kişiyle birkaç kez irtibat kurulduğu açıklanırken helikopterin yeri ise tespit edildi.

20.05.2024 00:11
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopter dönüş yolunda Doğu Azerbaycan'da düştü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Reisi, kazadan önce ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışındaydı. Kazanın dönüş yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. İran devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü (Soldan ikinci)

KONVOYDAKİ 2 HELİKOPTER GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTI

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiği ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığı belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 2 helikopterin daha sonra güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
Düşen helikopterde yer alan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

BÖLGEDE SİS HAKİM

Bölgede hakim olan sis nedeniyle ise akşamüstü saatlerinden itibaren havadan operasyonların yürütülemediği açıklandı. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

İRAN KRİZ KOMİTESİ ACİL KODUYLA TOPLANDI

Çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği olay İran'da gündeme adeta bomba gibi düştü. Kurtarma çalışmaları sürerken, İran Kriz Komitesi de Bakanlar Kurlu Toplantısı'nı iptal ederek acil koduyla toplandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

İRANLILAR, CUMHURBAŞKANLARI İÇİN DUA ETMEYE BAŞLADI

İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlığı ve güvenliği için dua yayını yapmaya başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
Tahran'daki Veli-yi Asr Meydanı'nda toplanan halk, helikopter kazası geçiren Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki yetkililer için dua etti

İRAN ORDUSU TAHRAN'A SEVK EDİLDİ

İran ordusu da olası bir karışıklık veya tehlike durumuna karşı alarm seviyesine geçti. Ülkede OHAL ilan edileceği iddia edilirken, ordu güçleri başkent Tahran ve çevresine sevk edildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

HELİKOPTERİN YERİ VE MODELİ TESPİT EDİLDİ

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Görüntüleri ve videoları inceleyen uzmanlar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve eşlikçilerinin ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikoptere bindiklerini doğruladı. Hava aracının, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter olduğu ortaya çıktı. Reisi'nin helikopterinde uçuş ekibi ve olası güvenlik personeli de dahil olmak üzere kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, barajın açılışı sonrası helikopterle bölgeden ayrılırken son görüntüsü

DÜŞEN HELİKOPTERDE KİMLER VARDI?

İran basınına göre düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de bulunuyordu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim (Soldan sağa)

HELİKOPTERDEKİ İKİ KİŞİYLE İRTİBAT KURULDU

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi. Aramaların 2 kilometre çapındaki alanda sürdüğünü aktaran Mansuri, yağmur ve sis kaynaklı hava şartları ile bölgenin zor koşullarının çalışmaları yavaşlattığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

"TÜM ASKERİ GÜÇLERİMİZLE BÖLGEYE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanı Aşkar Abbasoğluzade'nin Tasnim'e yaptığı açıklamada "Şu anda tüm askeri güçlerimizle bölgeye doğru ilerliyoruz. Umarım halkımıza iyi haberler verebiliriz. Bölgenin artık daha fazla güç için kapasitesi yok." dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi Tebriz Cuma İmamı ile iletişim kurduklarını duyurdu. Basın açıklaması yapan Seferi: "Tebriz Cuma İmamı ile iki kez temas kurabildik. Bize durumunun kötü olduğunu ancak ambulansları duyabildiğini söyledi." diyerek ekiplerin enkaza yakın olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3 PERSONEL KAYBOLDU

Helikopterin düştüğü bölgede yağmurlu, sisli ve soğuk hava koşulları nedeniyle aramalar güçlükle yapılıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar İran Kızılayı'ndan 3 personelin kaybolduğu bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

ABD: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi. Beyaz Saray da ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

TÜRKİYE'DEN İRAN'A YARDIM ELİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan'da düşmesi sonrası Tahran yönetimi Türkiye'den gece görüşlü helikopter ve arama kurtarma ekibi talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri'nin peş peşe açıklamaları sonrası Milli Savunma Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
Akıncı İHA

AB, UYDU HARİTALAMA HİZMETİNİ ETKİNLEŞTİRDİ

Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetini etkinleştirdiğini bildirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB üye ülkeleri ve ortaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz." mesajını paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan ve Katar, helikopteri arama çalışmaları konusunda İran'a yardım teklif etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Krallığın bu zor koşullarda kardeş İran'ın yanında olduğunu ve İranlı kurumların ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz." denildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada, Katar'ın İran'a Reisi ve Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopteri bulmaya yönelik çalışmalara her türlü desteği vermeyi teklif etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
İran lideri Ali Hamaney

HAMANEY: ÜLKENİN İŞLERİNDE HERHANGİ BİR AKSAMA OLMAYACAK

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi. Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
Helikopter kazasından saatler önceki Aliyev-Reisi görüşmesi

"BAZILARI BİZİM BİR ARAYA GELMEMİZDEN HOŞLANMIYOR"

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, helikopter kazasından saatler önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışında yaptığı bir konuşma dikkat çekti. Reisi, Aliyev ile bir araya gelmesiyle ilgili "Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." dedi. Söz konusu ifadeler "suikast" şüphesini akıllara getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
Helikopter kazasından saatler önceki Aliyev-Reisi görüşmesi

AZERBAYCAN'DAN KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, helikopter kazası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostça vedalaştıktan sonra yüksek düzeydeki temsilci heyetini taşıyan helikopterin İran'da sert iniş yapması bizi derinden üzdü. Dualarımız, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki temsilci heyetiyle. Komşu, dost ve kardeş ülke olarak, Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi\'nin helikopteri düştü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü - Son Dakika

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