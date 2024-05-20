Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor - Son Dakika
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Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor

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İran'ın başkenti Tahran'da helikopter kazası geçiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin sağ salim bulunmaları için halk dua etti. Reisi'nin helikopterinin kaza geçirdiği haberi üzerinden 8 saat geçerken, İranlılar, Tahran'ın Veli-yi Asr Meydanı'nda toplandı. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

20.05.2024 00:09
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İran'ın başkenti Tahran'daki Veli-yi Asr Meydanı'nda toplanan halk, helikopter kazası geçiren ve henüz kendisinden haber alınamayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililer için dua etti.

TAHRAN'DA HALK REİSİ İÇİN TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza geçirdiği haberi üzerinden yaklaşık 8 saat geçerken, İranlılar, dua etmek için Tahran'ın Veli-yi Asr Meydanı'nda toplandı. Veli-yi Asr Meydanı'nda toplananlardan Muhammed Rıza Sareban, "Burada toplanan diğer insanlar gibi oğlumla birlikte dua etmeye geldim. Şu anda çok üzgünüz, Reisi ve beraberindeki yetkililerin bir an önce sağ bulunduğu haberinin ailesine, milletimize ve bize ulaşması için dua ediyoruz." dedi.

Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor

"SON YILLARDA DUYDUĞUM EN ACI HABER"

Meydanda toplanan Meryem Hacıpur ise Reisi'nin helikopterinin düştüğü haberini arkadaşından aldığını ve bunun son yıllarda duyduğu en acı haber olduğunu söyledi. Hacıpur, bir an önce Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin sağ salim bulunduğu haberini alabilmek için Allah'a dua ettiklerini dile getirdi.

"KENDİSİ HALKIN HİZMETKARIYDI"

Ailesiyle meydana gelen Meryem Hafızi ise haberin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Ben Meşhed'de öğrenciydim ve kendisi de bir dönem İmam Rıza Türbesi'nin sorumlusuydu. Ben o dönem onun değerli hizmetlerini kendi gözümle gördüm. Bunları inkar edemem. Kendisi gerçekten de halkın hizmetkarıydı." diye konuştu

Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor

İBRAHİM REİSİ'NİN HELİKOPTERİ DÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Tahran\'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Veysel Çelik: Çok dua etmeyin sonra pişman olursunuz :)) 4 9 Yanıtla
  • hakan null: cesetleri bulunmuş 2 5 Yanıtla
  • Sercan Polat: FILISTINDE ONCA MAHSUM INSAN COCUK OLURKENDE GERCEKTEN DUA ETSENIZ FILISTININ AHIII DUNYAYI YAKACAK 1 1 Yanıtla

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