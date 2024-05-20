Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı - Son Dakika
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Dünya

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan ve dönüş yolunda helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin sosyal medya hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı yapıldı. İran'ın başkenti Tahran'daki Veli-yi Asr Meydanı'nda toplanan İranlılar ise, helikopter kazası geçiren Cumhurbaşkanları için dua ederken, kazanın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ise çalışmaları zorlaştırıyor.

20.05.2024 01:17
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Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Instagram hesabından dikkat çeken paylaşım bir yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Benim için dua edin" ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Reisi, kazadan önce ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışındaydı. Kazanın dönüş yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun sisin olduğu bölgeye sevk edildi.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'Benim için dua edin' paylaşımı

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

İçinde İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da yer aldığı helikopteri arama çalışmaları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı yapıldı.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'Benim için dua edin' paylaşımı

İRANLILAR CUMHURBAŞKANI REİSİ İÇİN DUA ETTİ

İran'ın başkenti Tahran'daki Veli-yi Asr Meydanı'nda toplanan halk ise, helikopter kazası geçiren ve henüz kendisinden haber alınamayan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki yetkililer için dua etti.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'Benim için dua edin' paylaşımı

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurdu.

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'Benim için dua edin' paylaşımı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından 'Benim için dua edin' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı - Son Dakika
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