Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Ali Koç'a seslenen Dursun Özbek, "Bu şımarıklık, bu hukuk tanımazlık...Burada ağza alınmayacak küfürler etmişler. Darp etmesinin video kayıtları var. Darp ettiği burada çalışan sahadaki görevli arkadaşım. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım" dedi.

20.05.2024 00:17
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili çok sert konuştu. Özbek, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un maçta olmadığını, sonradan stada geldiğini belirtti.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"OLAYLARI DUYUNCA GERİ GELDİM"

"Bugün bir maç oynandı, bitti. Her iki takımın taraftarı da stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip, burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil.

"KİM DESTEKLİYOR SENİ?"

Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar polis koruması altındayız. Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Lig başladığından beri, 'Hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, hakemlerin peşine düşün.' diyen bu zat belli bir güruhla gelip buraya insanları tartar ama haddini nereden, kimden alıyorsun? Kim destekliyor seni?

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım

"BU PROVOKASYON NEDEN?"

Buradan devlete sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip sahaya çıkmasındaki maksadı ne? Bu provokasyon neden? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin. Ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım

"DELİKANLIYSAN GEL, BURADAYIM"

Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımazlık...Burada ağza alınmayacak küfürler etmişler. Darp etmesinin video kayıtları var. Darp ettiği burada çalışan sahadaki görevli arkadaşım. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım."

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Önce galatasarayın şampiyonluk kutlamasına maruz kalmamak için sttadda bulunmamayı seçen, ama takımı galip gelince maçtan sonra stada gelen Ali koç yani sana ne söylenir! Cesur diyemem. O kesin. 2 5 Yanıtla
  • Bay Pipo: Adam seni yıllardır er meydanına çağırıyor, sen çok delikanlıydın da niye karşısına çıkmadın? 4 2 Yanıtla
  • Ali Arslan: Delikanlıligin d si varmı sende, 2 yıldır ekranlara çağırıyor hatta gstv olsun diyor tipan yemiyor,ayrıca delikanlı gel demez gider bulur,Ali Koç geldi raconu kesti gitti,kimsenin eli armut toplamiyor saldırı girişiminde bulunanlara nefsi mudafa hakkını kullandı,o sisteminizi yerle bir etmeye az kaldı,bu akşamda 82 dk 10 kişi bırakılan FB kimin iyi olduğunu kimin iteklenetek buraya geldiğini cümle aleme gosterdi, tebrikler Kuvai milli ruhunun takımı şanlı Fenerbahçe 1 1 Yanıtla

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