Minecraft, 2020 yılında çıkan PlayStation 5 üzerinde sadece PS4'ün geriye dönük uyumluluk moduyla oynanabiliyordu. Yeni çıkan bir habere göre Microsoft, bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım.
Microsoft, Minecraft PlayStation 5 yerel sürümünü geliştirmeye başladı
Şu anda, oyuncular PlayStation 5'te yalnızca geriye dönük uyumluluk sayesinde Minecraft PlayStation 4 sürümünü oynayabiliyorlar. Ancak Microsoft'un, PS5 için özel olarak tasarlanmış bir Minecraft sürümü çıkarmayı planladığı söyleniyor.
Oyunseverler, uzun süredir Minecraft'in yeni nesil konsollar için optimize edilmiş bir sürümünü bekliyorlardı. Şu ana kadar, PlayStation 5'te yalnızca geriye dönük uyumlulukla çalışan PlayStation 4 sürümü mevcuttu. Ancak yeni gelişmeler, oyuncuların yakında PlayStation 5'in gücünden tam olarak yararlanacakları bir Minecraft deneyimine sahip olabileceklerini işaret ediyor.
Bir önceki Xbox Series X|S sürümüne benzer şekilde, PlayStation 5 için geliştirilen Minecraft sürümünün de yüksek çözünürlük ve performans özelliklerine sahip olması bekleniyor. Oyuncular, oyunun daha pürüzsüz ve görsel olarak etkileyici bir deneyim sunmasını umut ediyorlar.
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Bu yeni sürümün, ray tracing gibi gelişmiş grafik özelliklerini destekleyip desteklemeyeceği ise merak konusu. Microsoft, bu teknolojiyi oyunun Xbox sürümünde zaten kullanmaya başlamıştı. Eğer PlayStation 5 için geliştirilen Minecraft sürümü ray tracing gibi yeni teknolojileri desteklerse, oyuncular oyunun daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi ve detaylı bir dünyasına adım atmış olacaklar.
Herhangi bir yeni özellik veya iyileştirme hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak oyuncular, Microsoft'un PlayStation 5 için hazırladığı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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