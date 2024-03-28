PlayStation Plus Nisan Ayında Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayı oldukça heyecan verici geçecek. Bu ay PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunulan üç oyunun yanı sıra özel içerikler de sunulacak. Gelin oyunlara birlikte göz atalım.
PlayStation Plus, Nisan ayında 2.828 TL'lik oyun veriyor
Nisan ayı oyunları şöyle:
Immortals of Aveum
Minecraft Legends
Skul: The Hero Slayer
Immortals of Aveum, PS5 platformunda mevcut olan birinci şahıs bir nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda, oyuncular Jak adında bir karakteri kontrol ediyorlar ve dünyayı kurtarmak için büyülü yeteneklerini kullanacaklar. Hızlı ve akıcı bir savaş deneyimi sunan Immortals of Aveum, oyunculara geniş bir büyü ve yetenek yelpazesi sunuyor.
Minecraft Legends ise PS4 ve PS5 platformlarında oynanabilir olan bir aksiyon strateji oyunu. Oyuncular, zengin kaynaklara ve çeşitli biyomlara sahip bir dünyayı keşfedecekler ve bu dünyayı yok olmaktan kurtarmak için mücadele edecekler. Piglin adında tehlikeli yaratıkların saldırısına uğrayan oyuncular, bu saldırıyı durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda. Ayrıca oyuncular çevrimiçi olarak sekiz oyuncuya kadar bir araya gelebilir ve köylerini savunurken düşmanlarını yok etmek için stratejiler geliştirebilirler.
Son olarak Skul: The Hero Slayer ise PS4 platformunda oynanabilen bir 2D aksiyon platform oyunu. Oyuncular, bir iskelet olan Skul'u kontrol edecekler ve Şeytan Kral'ının kaleye yapılan saldırı sonrasında esir düşen kardeşlerini kurtarmak için mücadele edecekler. Oyunda, her biri farklı saldırı menzili ve güce sahip olan bir dizi yetenek bulunuyor. Oyuncular, bu yetenekleri kullanarak düşmanlarını alt etmeye çalışacak ve kaleyi kurtarmak için çeşitli stratejiler geliştirecekler.
Bu üç oyunun yanı sıra PlayStation Plus üyelerine özel olarak Overwatch 2 Mega Paketi sunulacak. Bu paket, oyunculara bir dizi efsanevi kostüm ve ek içerik veriyor. Beekeeper Sigma ve Art Deco Symmetra gibi efsanevi kostümlerin yanı sıra, bir dizi epik kostüm ve Battle Pass Kademe Atlamaları da bu paketin içeriğinde yer alıyor. Bu paket, PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.
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Son olarak, Mart ayının sonunda indirilebilecek olan EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: Witch Queen gibi oyunları eğer hala indirmediyseniz kaçırmamanızı öneriyoruz. Bu oyunlar, Nisan ayının ilk gününe kadar PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.
Son Dakika › Teknoloji › PlayStation Plus Nisan Ayında Ücretsiz Oyunlar Sunuyor - Son Dakika
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