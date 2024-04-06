Oyun dünyası, her ay çıkan yeni yapımlar ile genişlemeye devam ediyor. Büyük oyun şirketleri, daha fazla gelir elde etmek amacıyla büyük bütçeli oyunlar sunuyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…
Yeni Oyunlar – Mayıs 2024
Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre 2015'te piyasaya sürülen Prison Architect oyununun devamı olan Prison Architect 2, 7 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. PS5, Xbox Series X/S, PC platformları üzerinden oynanabilecek.
Şu anda ön sipariş sürecinde olan Homeworld 3 ise 13 Mayıs'ta PC için yayınlanacak. Bununla birlikte listede V Rising, Touhou Genso Wanderer -Foresight-, World of Goo 2 ve Neptunia Game Maker R: Evolution gibi yapımlar da bulunuyor.
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Mayıs 2024 yeni oyunlar listesi şu şekilde;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok merak ettiğiniz oyun hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Mayıs 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni Oyunlar - Son Dakika Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor. Xiaomi Smart Band 9, yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Önceki modelin büyük ilgi görmesi nedeniyle, bu modelin de ilgi çekmesi bekleniyor. Ürünün globalde de satışa sunulması planlanıyor ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekebilir. Teknik özellikleri henüz bilinmese de, Xiaomi'nin önemli yenilikler yapması bekleniyor. X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor. Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak. Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 24 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler oyunlar listede yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
OyunPlatformlarTarihSpy Guy Hidden Objects Deluxe EditionSwitch, PC4 MayısPrison Architect 2PS5, Xbox Series X/S, PC7 MayısV RisingPC8 MayısCrow CountryPS5, PC9 MayısHomeworld 3PC13 MayısNeptunia Game Maker R: EvolutionPS5, PS4, Switch14 MayısTouhou Genso Wanderer -Foresight-PC15 MayısRead Only Memories: NeurodiverXbox Series X|S, PS5, Switch, PC16 MayısPaper TrailPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC21 MayısSenua's Saga: Hellblade 2Xbox Series X|S, PC21 MayısSystem ShockPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One21 MayısPaper Mario: The Thousand-Year DoorSwitch23 MayısReus 2PC23 MayısWorld of Goo 2Switch, PC23 MayısMultiVersusPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC28 Mayıs
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok merak ettiğiniz oyun hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Mayıs 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni Oyunlar - Son Dakika
Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor.
Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor.
Xiaomi Smart Band 9, yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Önceki modelin büyük ilgi görmesi nedeniyle, bu modelin de ilgi çekmesi bekleniyor. Ürünün globalde de satışa sunulması planlanıyor ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekebilir. Teknik özellikleri henüz bilinmese de, Xiaomi'nin önemli yenilikler yapması bekleniyor.
X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor.
Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak.
Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 24 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler oyunlar listede yer aldı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
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