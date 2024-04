Mayıs 2024\'te Piyasaya Sürülecek Yeni Oyunlar

Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor.