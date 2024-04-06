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Oyun dünyası, her ay çıkan yeni yapımlar ile genişlemeye devam ediyor. Büyük oyun şirketleri, daha fazla gelir elde etmek amacıyla büyük bütçeli oyunlar sunuyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…

Yeni Oyunlar – Mayıs 2024

Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre 2015'te piyasaya sürülen Prison Architect oyununun devamı olan Prison Architect 2, 7 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. PS5, Xbox Series X/S, PC platformları üzerinden oynanabilecek.

Şu anda ön sipariş sürecinde olan Homeworld 3 ise 13 Mayıs'ta PC için yayınlanacak. Bununla birlikte listede V Rising, Touhou Genso Wanderer -Foresight-, World of Goo 2 ve Neptunia Game Maker R: Evolution gibi yapımlar da bulunuyor.

PS5'e gelecek ilk Xbox oyunu için beklenen açıklama!

Mayıs 2024 yeni oyunlar listesi şu şekilde;