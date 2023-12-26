 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023 - Son Dakika
Üye Girişi

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte Hyundai Elentra, Bayon, Kona, i20 ve Tucson modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi.

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023
26.12.2023 - 16:28,
Abone Ol

Yıl sonu yaklaşırken tüm araçlarda olduğu gibi Hyundai modellerinde de uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Peki Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte tüm Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi ve özellikleri.

Hyundai Aralık 2023 fiyat listesi!

Araç piyasasının durgunlaştığı şu günlerde uygun fiyatlı araçları kaçırmamak gerek. Özellikle sıfır otomobil tarafında çok fazla kampanya bizleri bekliyor. Peki Hyundai modellerinin fiyatları ne kadar? Hangi model ne kadara satılıyor? İşte Hyundai Aralık 2023 fiyat listesi.

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

i10

Yeni i10Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel760.000 TL710.000 TL1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT810.000 TL760.000 TL1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT830.000 TL780.000 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift RenkBenzinAMT890.000 TL840.000 TL

Volkswagen T-Roc 2023 fiyat listesi – Aralık

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

i20

Yeni i20Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.2 MPI 84 PS JumpBenzinManuel874.000 TL799.000 TL1.4 MPI 100PS JumpBenzinOtomatik965.000 TL865.000 TL1.4 MPI 100PS StyleBenzinOtomatik1.020.000 TL920.000 TL1.4 MPI 100PS EliteBenzinOtomatik1.100.000 TL995.000 TL1.0 T 100PS JumpBenzinDCT1.020.000 TL920.000 TL1.0 T 100PS StyleBenzinDCT1.070.000 TL970.000 TL1.0 T 100PS EliteBenzinDCT1.155.000 TL1.055.000 TL

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

ELENTRA

Yeni ELANTRAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.6 MPi Prime CVTBenzinOtomatik1.395.000 TL1.295.000 TL1.6 MPi Elite CVTBenzinOtomatik1.580.000 TL1.580.000 TL

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

BAYON

BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel960.000 TL915.000 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik995.000 TL950.000 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.050.000 TL1.004.000 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.165.000 TL1.095.000 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.130.000 TL1.050.000 TL

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

KONA

Yeni KONAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.0 T-GDI 120 PS EliteBenzinDCT1.665.000 TL1.665.000 TL1.6 T-GDI 198 PS EliteBenzinDCT1.695.000 TL1.695.000 TL1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-LineBenzinDCT1.885.000 TL1.730.000 TL1.6 GDI HEV 141 PSHibritDCT1.855.000 TL1.715.000 TL

Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

TUCSON

TUCSONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.6 T-GDI 180 PS 4×2 ComfortBenzinDCT1.575.000 TL1.575.000 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime PlusBenzinDCT1.750.000 TL1.650.000 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-LineBenzinDCT2.133.000 TL1.925.000 TL1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR *DizelDCT1.630.000 TL1.630.000 TL1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite PlusDizelDCT2.090.000 TL1.950.000 TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite PlusHibritOtomatik2.335.000 TL2.195.000 TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev**HibritOtomatik2.355.000 TL2.215.000 TL

SANTA FE Hibrit

SANTA FE HibritYakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4HibritOtomatik2.900.000 TL2.900.000 TL

IONIQ 5

IONIQ 5Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

125 kW 4×2 ProgressiveElektrikOtomatik1.895.000 TL1.895.000 TL239 kW 4×4 ProgressiveElektrikOtomatik2.935.000 TL2.935.000 TL

IONIQ 6

IONIQ 6Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

111 kW 4×2 ProgressiveElektrikOtomatik1.810.000 TL1.810.000 TL239 kW 4×4 ProgressiveElektrikOtomatik2.910.000 TL2.910.000 TL

STARIA

STARIAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami/ Maksimum

Liste FiyatıAzami/ Maksimum Kampanyalı

Satış Fiyatı

2.2 CRDI 177 PS PrimeDizelOtomatik1.395.000 TL1.395.000 TL2.2 CRDI 177 PS 4X4 EliteDizelOtomatik1.520.000 TL1.490.000 TL

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Maksimum, Hyundai, Aralık, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023 - Son Dakika


17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi

Son Dakika
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement