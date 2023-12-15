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Ubisoft, The Crew'in desteğini kesiyor

Ubisoft, The Crew oyununun sunucularını 31 Mart'ta kapatma kararı aldı. Dijital versiyonların satışı durdurulacak ve oyuncular 31 Mart 2024'ten itibaren çok oyunculu yarışlara giremeyecek. Ubisoft, sunucu altyapısı ve lisans kısıtlamaları nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Ubisoft, The Crew\'in desteğini kesiyor
15.12.2023 - 21:13,
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Ubisoft, eski oyunlarını gözden geçirmeye devam ediyor. Bir süre önce Assasin's Creed dahil olmak üzere birçok yapımın sunucularını kapatmıştı. Şirketten gelen yeni açıklamada ise yarış oyunu The Crew'in desteğinin kesileceği aktarıldı.

The Crew sunucuları 31 Mart'ta kapanacak

Ubisoft, paylaştığı son blog yazısında The Crew'in dijital versiyonlarının satışını durduracak. Ayrıca halihazırda oyuna sahip olanlarda 31 Mart 2024 tarihinden itibaren çok oyunculu yarışlara giremeyecek. Sunucuların kapanmasıyla birlikte oyun için bir devir sonlanmış olacak.

Ubisoft, The Crew'in desteğini kesiyor

UBisoft, bu kararın sunucu altyapısı ve lisans kısıtlamaları nedeniyle gerekli olduğunu belirtti. Oyundaki araçların lisanslarını devam ettirmek istemeyen ve sunuculara yatırım yapmaktan kaçınan stüdyo, 10 yıllık oyunu tozlu raflara koymuş olacak.

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The Crew ilk olarak 2014 yılında PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürüldü. ABD'nin küçültülmüş bir versiyonunu temsil eden bir açık dünyaya sahip olmasıyla öne çıkıyordu. Oyuncular sanal ülkeyi arabalarıyla keşfedebiliyor, sokak yarışlarına ve diğer sürüş etkinliklerine katılabiliyordu.

8 oyuncuya kadar çoklu oyuncuyu desteklemenin yanı sıra, tek kişilik senaryoya da sahipti. Oyuncular, farklı şehirlerdeki suç gruplarına sızmaya çalışan bir yarışçı rolünü üstleniyordu. Crew ayrıca tanıtımından sonra yeni araçlar, etkinlikler ve konumlar ekleyen iki genişleme paketi aldı.

Ubisoft, The Crew'in desteğini kesiyor

2018'de Crew 2 isimli yeni yapım sunulurken, eski oyunun tarihe karışacağı belirtildi. Ubisoft, ilk oyunun 31 Mart'tan sonra desteklenmeyeceğini doğruladı. Bu hamleyle şirket, The Crew Motorfest gibi yapımlara odaklanabilecek.

Kaynak: Shiftdelete
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