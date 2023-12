Oyun dünyasında her ay yeni yapımlar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Büyük oyun şirketleri, daha fazla kazanç elde etmek için oyun kataloğunu genişletiyor, bu da oyuncular için seçenekleri sürekli olarak artırıyor. Peki önümüzdeki yılın ilk ayında piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte Ocak 2024 yeni oyunlar listesi…

Yeni Çıkacak Oyunlar (Ocak 2024)

Yakın zamanda piyasaya sürülecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Tekken 8 oluyor. Dünyaca ünlü Tekken serinin en son oyunu, 26 Ocak tarihinde PS5, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Söz konusu yapımın şu anda ön sipariş sürecinde olduğunu belirtelim.

Aksiyon-macera türündeki Like a Dragon: Infinite Wealth ise 24 Ocak'ta çıkış yapacak. Oyun, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları üzerinden oynanabilecek. Öte taraftan Another Code: Recollection, Prince of Persia: The Lost Crown, Under Night In-Birth II Sys: Celes ve Rugby 24 gibi yapımlar da önümüzdeki ay piyasaya sürülecek oyunlar arasında yer alıyor.

Ocak 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı;