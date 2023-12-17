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Ocak 2024 Yeni Oyunlar Listesi - Son Dakika
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Ocak 2024 Yeni Oyunlar Listesi

Oyun dünyasında her ay yeni yapımlar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Büyük oyun şirketleri, daha fazla kazanç elde etmek için oyun kataloğunu genişletiyor, bu da oyuncular için seçenekleri sürekli olarak artırıyor. Ocak 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar arasında en dikkat çekeni Tekken 8 oluyor. Dünyaca ünlü Tekken serinin en son oyunu, 26 Ocak tarihinde PS5, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Aksiyon-macera türündeki Like a Dragon: Infinite Wealth ise 24 Ocak'ta çıkış yapacak. Oyun, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları üzerinden oynanabilecek. Öte taraftan Another Code: Recollection, Prince of Persia: The Lost Crown, Under Night In-Birth II Sys: Celes ve Rugby 24 gibi yapımlar da önümüzdeki ay piyasaya sürülecek oyunlar arasında yer alıyor.

Ocak 2024 Yeni Oyunlar Listesi
17.12.2023 - 09:13,
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Oyun dünyasında her ay yeni yapımlar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Büyük oyun şirketleri, daha fazla kazanç elde etmek için oyun kataloğunu genişletiyor, bu da oyuncular için seçenekleri sürekli olarak artırıyor. Peki önümüzdeki yılın ilk ayında piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte Ocak 2024 yeni oyunlar listesi…

Yeni Çıkacak Oyunlar (Ocak 2024)

Yakın zamanda piyasaya sürülecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Tekken 8 oluyor. Dünyaca ünlü Tekken serinin en son oyunu, 26 Ocak tarihinde PS5, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Söz konusu yapımın şu anda ön sipariş sürecinde olduğunu belirtelim.

Ocak 2024 Yeni Oyunlar Listesi

Aksiyon-macera türündeki Like a Dragon: Infinite Wealth ise 24 Ocak'ta çıkış yapacak. Oyun, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları üzerinden oynanabilecek. Öte taraftan Another Code: Recollection, Prince of Persia: The Lost Crown, Under Night In-Birth II Sys: Celes ve Rugby 24 gibi yapımlar da önümüzdeki ay piyasaya sürülecek oyunlar arasında yer alıyor.

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Ocak 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformlarTarihMomodora: Moonlit FarewellPC11 OcakRadiancePC11 OcakAtlas WeptPC17 OcakPrince of Persia: The Lost CrownPS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC18 OcakArclandsPC19 OcakAnother Code: RecollectionSwitch19 OcakGravenPC23 OcakHowlPS5, Xbox Series X/S23 OcakLike a Dragon: Infinite WealthPS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC24 OcakApollo Justice Ace Attorney TrilogySwitch25 OcakUnder Night In-Birth II Sys: CelesPS5, PS4, Switch, PC25 OcakTekken 8PS5, Xbox Series X/S, PC26 OcakRugby 24PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC30 Ocak

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok beklediğiniz oyun hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

PlayStation 4, Xbox One, xbox, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ocak 2024 Yeni Oyunlar Listesi - Son Dakika
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