Peru\'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı

Güncel

Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

23 KİŞİ ÖLDÜ

Peru Televizyonu'nun haberi göre, Sorochuco bölgesinden Cajamarca kentine giden otobüs, Celendin kenti otoyolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 23 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 15 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Celendin Belediye Başkanı Jaime Herrera, basına yaptığı açıklamada, ölü sayısının artabileceğini ve bazı cesetlerin Sendamal Nehri'ne düşmüş olabileceğini belirtti. Kaza mahalline çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.