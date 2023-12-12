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Little Nightmares mobil fiyatı - Son Dakika
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Little Nightmares mobil fiyatı

Little Nightmares, Android ve iOS platformlarında farklı fiyatlarla satışa sunuldu. App Store'da 199,99 TL'ye satılırken, Play Store'da ise 24,99 TL'ye sunuluyor.

Little Nightmares mobil fiyatı
12.12.2023 - 23:13,
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Bilgisayar oyunları, birer birer mobil platformlara gelmeye devam ediyor. Son olarak en sevilen oyunlar arasında yer alan Little Nightmares da kısa süre önce Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu. İşte Little Nightmares mobil fiyatı…

Little Nightmares Android ve iOS fiyatı ne kadar?

Bilmeyenler için Little Nightmares, Tarsier Studios tarafından geliştirilen bir macera oyunu. Oyuncuları gizemli ve bir o kadar da karanlık bir dünyaya götüren bu yapım, The Maw adlı devasa bir gemiden kaçma üzerine kurulu.

Oyunda "Six" adında, sürekli açlık çektiği için nöbetler geçiren küçük bir çocuğu kontrol ediyoruz. Amacımız ise yaratıklarla dolu olan Maw'dan zorlu engelleri aşarak kaçmak. Bulmaca severlerin mutlaka göz atmasını tavsiye ettiğimiz Little Nightmares, geçtiğimiz senelerde bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürüldü. Birkaç yılın ardından nihayet mobil oyunculara da sunuldu.

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Little Nightmares, Android'in Play Store'u ve iOS'un App Store'unda yayınlandı fakat her iki platformda da farklı bir fiyatlandırmaya sahip. App Store'da 199,99 TL'ye satılırken, Play Store'da ise 24,99 TL'ye sunuluyor. İki taraf arasında fiyatın neden farklı olduğu ise bilinmiyor.

Genel olarak Android kullanıcıları oyunun fiyatını gayet uygun bulurken, iOS kullanıcıları ise aynı fikirde değil gibi görünüyor. Oyunun bilgisayar sürümü ise Steam'de 12,99 dolara satılıyor, bu da 378 TL'ye tekabül etmekte.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Little Nightmares mobil fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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