Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na oyların bin 177'sini alan Şekip Mosturoğlu seçildi.

27.04.2024 16:00  Güncelleme: 16:28
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Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yüksek divan kurulu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi saat 15.00'te tamamlandı.

AÇIK ARA KAZANDI

Gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı. Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi. Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'DAN AÇIKLAMA

Şekip Mosturoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Oy kullanan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Demokrat bir seçim süreci yaşadık onlarla birlikte. Çok titiz bir toplantı yapıldı. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

Bu sürece başladığımda, seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olacağını düşünüyordum. 3 Temmuz sürecimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiçkimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı\'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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