İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi

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İstanbul Küçükçekmece'de elindeki bıçakla çevredekileri tehdit edip iki kişiyi de yaralayan bıçaklayan saldırgan, "Teslim ol" çağrılarını dikkate almayınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

27.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:22
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Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi de bıçaklayan saldırganı polis bacağından vurarak gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINI DİKKATE ALMADI

Dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Süleyman Göv elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi. Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi

POLİS, BACAĞINDAN VURDU

Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı. Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu. Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

BİRİNİ KOLUNDAN DİĞERİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Bu arada Süleyman Göv 'ün Ercan Özer'i kolundan, El Muhammed Hayrullah'ı ise karnından bıçakladığı belirtildi. İki yaralının da durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Ercan Özer, İstanbul, İkitelli, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eski Tüfek.: Elleriniz dert görmesin...müdahele eden ekip arkadaşları ödüllendirmek gerekli... 91 0 Yanıtla
  • ramazan dursun akbulut: hele şükür vurabilen bir polis iyi yapmış 73 0 Yanıtla
  • İsa Can: Mermiye yazık olmuş. 8 2 Yanıtla

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