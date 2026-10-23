Haliç kıyısındaki inşaat alanında tek bir ağaç bırakıldı: Etrafı fore kazıklarla çevrildi - Son Dakika
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Haliç kıyısındaki inşaat alanında tek bir ağaç bırakıldı: Etrafı fore kazıklarla çevrildi

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Beyoğlu'nda eski Taşkızak Tersanesi'nin bulunduğu alanda süren inşaatta, yaklaşık 100 metrekarelik bir bölüm tek bir ağaca ayrıldı ve fore kazıklarla çevrildi. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği ağaç dronla da görüntülendi. Yaşının yüzlerce yıl olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç statüsü taşıyıp taşımadığı bilinmiyor.

Beyoğlu'nda Haliç kıyısında devam eden inşaatın ortasında kalan tek ağaç dikkat çekiyor. Kaç yıllık olduğu bilinmeyen ve fore kazıklarla koruma altına alınan ağaç, havadan görüntülendi.

Beyoğlu'ndaki eski Taşkızak Tersanesi'nde devam eden inşaatın ortasında, fore kazıklarla oluşturulmuş yaklaşık 100 metrekarelik alanda tek başına kalan ağaç çevredekilerin dikkatini çekiyor. Çevresinde yükselen yapıların arasında kalan ve görenlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği ağaç, dronla havadan görüntülendi.

ANIT AĞAÇ STATÜSÜNDE OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç statüsünde bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Yaşları, türleri, boyutları veya tarihi değerleri nedeniyle koruma altına alınan anıt ağaçlar, doğal mirasın yanı sıra kültürel değerleriyle de önem taşıyor.

TARİHİ TERSANE BÖLGESİ BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR

Ağacın bulunduğu eski tersane bölgesi, İstanbul'un denizcilik ve sanayi tarihinde önemli bir yere sahip. Uzun yıllar gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge, kentin denizcilik geçmişinde önemli bir merkez olarak hizmet verdi. Son yıllarda ise bölgede lüks oteller, alışveriş alanları ve ofislerin yer aldığı büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Bu dönüşümle birlikte inşaat alanlarının ortasında kalan yaşlı ağacın geleceği de merak konusu oldu.

Kaynak: DHA
BeyoğluGüncelİnşaatHaliçÇevreYaşamDoğaSon Dakika

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