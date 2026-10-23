Tekirdağ'da 2 öğretmene çarpan otomobilin görüntüleri çıktı, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2 öğretmene çarpan otomobilin görüntüleri çıktı, sürücü tutuklandı

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Tekirdağ\'da 2 öğretmene çarpan otomobilin görüntüleri çıktı, sürücü tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günü yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 anaokulu öğretmeni yaralandı, sürücü Ö.Ö. tutuklandı. Durumu ağır olan Sümeyye Özer yoğun bakımdan normal servise alınırken, Yasemin Bodurluoğlu taburcu edildi.

TEKİRDAĞ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'nun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, pazartesi günü Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na, Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada 2 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçinde çarptığı 2 öğretmenin havaya savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıSüleymanpaşaTekirdağOtomobilGüncelSon Dakika

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