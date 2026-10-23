Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim\'de başlıyor

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna arasında Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentinde ateşkes sağlandığını açıkladı. Reuters'ın aktardığı açıklamaya göre, ateşkesin 29 Ekim'de başlaması planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik girişimlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kentinde ateşkes sağlandığını duyurdu.

ASKERİ FAALİYETLER DURDURULACAK

Yapılan açıklamada, her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine imkan tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı.

FİRST LADY'NİN SÖZLERİNDEN SONRA ATEŞKES GELDİ

Ateşkes ABD First Lady'si Melania Trump'ın Oleşki'ye dikkat çekmesi sonucunda geldi. Melania Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Oleşki'de kalan nüfusun büyük bölümünü acil tıbbi yardım, ilaç, gıda ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlıların oluşturduğunu belirtti. Kentte elektriğin sınırlı olduğunu, yolların mayınlarla kaplı bulunduğunu ve bölgenin düzenli askeri saldırılara maruz kaldığını ifade eden Trump, kendi müdahalesi olmadan insani yardım ulaştırmanın ve yaşlıları tahliye etmenin mümkün görünmediğini savundu.

İNSANİ DURUM DÜNYANIN GÜNDEMİNDEYDİ

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Oleşki, 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Kentteki sivillerin temel ihtiyaçlara erişimi ve güvenli şekilde tahliye edilmesi konusu son günlerde uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

PAPA DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Papa 14. Leo da kentteki insani koşullara dikkati çekerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gıda ve tıbbi yardımın ulaştırılması, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için ateşkes sağlanmasını istemişti. Kremlin ise insani yardımın ulaştırılması ve kent sakinlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerle iş birliği yapılacağını bildirmişti.

Beyaz Saray'ın son açıklamasıyla birlikte Oleşki'de ateşkesin 29 Ekim'de başlaması bekleniyor. Ateşkesin kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.